Nimikiista kuumenee! Opiskelijaporukka kaappasi Tampereen yliopiston englanninkielisen osoitteen – ehdottavat

Osakunta on hyvin iloinen, että uudessa nimiehdotuksessa “Tampereen yliopisto” on poistettu edellisen “Tampereen uusi yliopisto”-ehdotuksen sisältämät “turun yliopisto”-nimeen helposti sekoitettavat kaksi u-kirjainta. Moitimme kuitenkin vahvasti koko nimenvalintaprosessia, koska nimeä valittaessa ei ole lainkaan huomioitu mahdollisia turkupoliittisia uhkakuvia tai edes konsultoitu turkupoliittisten uhkien asiantuntijoita, eli Ei-turkulaista osakuntaa Juuri näiden sosiaalipsykologisten tosiseikkojen nojalla Ei-turkulainen osakunta on päätynyt ehdottamaan uudeksi nimeksi Tampereen ei-turkulaista yliopistoa, englanniksi siis Tampere University of Not turku. Nimi yhdistää koko Tamperetta ja luo samalla vahvan me-hengen sisältämättä minkäänlaisia kyseenalaisia tai ristiriitaisia osia. Ehdotamme, että Tampereen ei-turkulainen yliopisto kirjoitetaan nimenä aina kokonaisuudessaan eikä sitä lyhennetä. Kotimaisten kielten keskuksen Kielitoimiston ohjeistuksen mukaisesti koostelyhenteet tulisi kirjoittaa suurilla kirjaimilla, mikä on vastoin ei-turkulaista aatetta ja turun ainoaa oikeaa kirjoitustapaa

Juttua päivitetty 17.03: Lisätty Ei-turkulaisen osakunnan puheenjohtajan Saku Tiihosen kommentit.