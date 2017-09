Nyt.fi

Haluatko suunnitella Suvilahteen paviljonkia? Tänä viikonloppuna se onnistuu Pixelache-festareilla

Avajaiset 22.9. klo 17 Suvilahdessa. Pixelache ja Koelse 15 vuotta -näyttely 30.9. asti MUU Galleria, Lönnrotinkatu 33 Festivaaliohjelma alla olevasta linkistä https://festival.pixelache.ac/festivals/festival-2017/schedule https://festival.pixelache.ac/festivals/festival-2017/schedule

mittainen Pixelache-festivaali eli suomennettuna Pikseliähky, yhdistää huvin ja hyödyn. Festarin tämän vuoden kantava kattoteema on paikallinen ja hajautettu hallinto.Lisäksi luvassa on myös musiikkia, juhlia ja kuvataidetta sekä työpajoja, joissa käsitellään muun muassa ekologisia aiheita, demokratiaa ja solidaarisuutta. Saunomaankiin pääsee. Lauteilla riittää kaikille tilaa. Ota siis omat mielipiteet ja pyyhe mukaan!Tapahtuma järjestetään tänä vuonna kolmatta kertaa.ja omaperäisille ideoille on oma fooruminsa. Perjantaina, lauantaina ja sunnuntaina klo 18–21 paikan päällä pidetään yleiskokous, jossa jokainen pääsee jakamaan ideoitaan ja näkemyksiään eri teemoista. Perjantaina 22.9. kokouksen asialistalla on Suvilahden skeittiparkin kupeeseen kesällä 2018 pystytettävä paviljonki. Pytingin idea on, että sen suojissa on mahdollisuus järjestää erilaisia aktiviteetteja spontaanisti, joustavasti ilman ylisuunnittelua ja kaupallisia kytköksiä.Festivaalin ohjelma sopii perheille ja tapahtumiin on vapaa pääsy. Osaan tapahtumista ilmoittaudutaan ennakkoon festivaalin nettisivuilla, osaan voi tulla teeman mukaisesti spontaanisti ja etukäteen suunnittelematta.