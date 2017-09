Nyt.fi

Kannelmäessä voi nähdä Tyrannosaurus rexin kuoriutuvan – Kysyimme paleontologilta, mikä dinoissa kiinnostaa

Olipa

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Helsingissä

23.9. –1.10.Helsinki, arkisin klo 14–19 ja viikonloppuisin klo 12–18. Kauppakeskus Kaari, Kannelmäki. Lapset ja eläkeläiset 10 e, alle 4-vuotiaat ilmaiseksi, aikuiset 15 e, perhelippu 45 e. Vain käteinen. dinoworldsuomi.fi http://dinoworldsuomi.fi/

kerran, kauan kauan sitten (mesotsooisella kaudella 251–65 miljoonaa vuotta sitten) dinosauruksia eli hirmuliskoja…Huolimatta siitä, että dinosaurukset eli tuttavallisesti dinot kuolivat sukupuuttoon jo kymmeniä miljoonia vuosia sitten, nämä ketterät matelijat ovat edelleen viihteen peruskauraa.Mikä dinosauruksissa kiinnostaa?”Tämä on vain valistunut arvaus, mutta uskon, että dinosaurukset ovat lapsille sama juttu kuin kauhuelokuvat teineille ja aikuisille. Dinosaurusviihteessä ja -leikeissä jännitys on turvallista. Lapsi tietää, että dinoja ei ole enää oikeastaan olemassa, toisin kuin vaikka leijonia. Dinojen isot hampaat ja häijy luonne eivät tunnu uhkaavilta, vaan mielikuvitusta kutkuttavilta”, dinosauruksiin erikoistunut paleontologipohtii.pääsee tutustumaan ”henkiin herätettyihin” hirmuliskoihin 23.9–1.10. Kannelmäen Kauppakeskus Kaaren pihalle pystytetyssä Dino World Suomi -näyttelyssä.Kiertävässä dinosaurusnäyttelyssä on esillä 35 hirmuliskoa, suurin osa niistä ääntelee ja liikkuuNiiden valmistuksessa on käytetty muun muassa rautaa, kumia, muovia ja liiketunnistinelektroniikkaa.Tasatunnein näyttelyteltassa on esitys, jossa pääsee seuraamaan muun muassa Tyrannosaurus rexin poikasen kuoriutumista. Esityksen aikana kuullaan myös lisätietoja jo edesmenneiden dinojen elämästä. Rohkeimmat pääsevät myös ratsastamaan liikkuvilla liskoilla turvallisesti kolmen euron hintaan. Paikalla ovat T. rexin lisäksi muun muassa Pteranodon, Apatosaurus ja Carnotaurus.