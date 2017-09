Nyt.fi

Trumpilla putki päällä, tuominnut nyt amerikkalaiset huippu-urheilijat useammin kuin natsit – Tämä kaikki tapa

Tästä on kyse:

Steph Curry said his opinion on White House visit hasn't changed. He's said before he wouldn't go pic.twitter.com/7ZqTKshSzchttps://t.co/7ZqTKshSzc — Mark Medina (@MarkG_Medina) September 22, 2017 https://twitter.com/MarkG_Medina/status/911313962788052992

Going to the White House is considered a great honor for a championship team.Stephen Curry is hesitating,therefore invitation is withdrawn! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 23, 2017 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/911572182060453893

Statement from the Golden State Warriors: pic.twitter.com/6kk6ofdu9Xhttps://t.co/6kk6ofdu9X — Warriors PR (@WarriorsPR) September 23, 2017 https://twitter.com/WarriorsPR/status/911671456928382976

U bum @StephenCurry30https://twitter.com/StephenCurry30 already said he ain't going! So therefore ain't no invite. Going to White House was a great honor until you showed up! — LeBron James (@KingJames) September 23, 2017 https://twitter.com/KingJames/status/911610455877021697

If a player wants the privilege of making millions of dollars in the NFL,or other leagues, he or she should not be allowed to disrespect.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 23, 2017 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/911654184918880260

...our Great American Flag (or Country) and should stand for the National Anthem. If not, YOU'RE FIRED. Find something else to do! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 23, 2017 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/911655987857281024

...NFL attendance and ratings are WAY DOWN. Boring games yes, but many stay away because they love our country. League should back U.S. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2017 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/911911385176723457

Please to inform that the Champion Pittsburgh Penguins of the NHL will be joining me at the White House for Ceremony. Great team! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2017 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/912019957243883520

.@realDonaldTrumphttps://twitter.com/realDonaldTrump has attacked Colin Kaepernick with more conviction than he has NAZIS. 🤔 — Michael Skolnik (@MichaelSkolnik) September 23, 2017 https://twitter.com/MichaelSkolnik/status/911403938238337027

