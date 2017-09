Nyt.fi

Tässä ovat parhaat suomalaiset giffit 30-vuotisjuhlan kunniaksi – Soitimme gif-guruille ja kysyimme, miksi ne

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

https://www.buzzfeed.com/adobe/obnoxious-banner-ads-that-everyone-remembers?utm_term=.isQebNpEqg#.xxvlbQqRXO