Kun viisikymppinen mies rakastuu intohimoisesti 14-vuotiaaseen poikaan – Thomas Mannin kuolematon pakkomieltee

”Hänen hunajanväristen kiharoidensa kehystämät kalpeat, viehkeällä tavalla sulkeutuneet kasvonsa, suora nenänsä, ihastuttava suunsa, sulokas, jumalaisen vakava ilmeensä toivat mieleen Kreikan kukoistuskauden kuvapatsaat, ja muodon puhtaaseen täydellisyyteen liittyi niin ainutlaatuista persoonallista viehätysvoimaa, että häntä katsellessaan Aschenbach ei muistanut kohdanneensa mitään niin täydellistä sen paremmin luonnossa kuin kuvataiteessakaan.”





Thomas Mannin

Kuolema Venetsiassa (1971) elokuvateatteri Orionissa 26. syyskuuta klo 19. Näytöksen aluksi Mannin kertomuksen Kansallisteatterin näyttämölle dramatisoinut ja ohjannut Michael Baran http://www.hs.fi/haku/?query=michael+baran keskustelee teoksesta Antti Alasen http://www.hs.fi/haku/?query=antti+alasen kanssa.