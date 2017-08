GoT

Game of Thrones on seitsemän kauden jälkeen aivan eri sarja kuin alussa – Näin sarja on muuttunut vuosien varr

MAINOS (JUTTU JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Kirjailija

Mikään

Ensimmäisellä

Käytännön

Toinen syy

Kolmanneksi

Viimeinen

http://www.hs.fi/nyt/got/art-2000005344468.html