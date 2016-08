Hallitusohjelmia moititaan usein liian monisanaisiksi. Joiltakin osin arvostelu on kohtuutonta. Nykyisessä ohjelmassa esitellään kärkihankkeet, ja otsikon ”palvelut asiakaslähtöisiksi” alta löytyy kahden sanan virke: ”Toteutetaan perustulokokeilu.”

Torstaina lopulta kuultiin, miten kokeilu aiotaan järjestää. Sosiaali- ja terveysministeriö pyysi lausuntoja kokeiluun tarvittavasta laista.

Jo ensimmäisistä reaktioista huomasi, kuinka paljon intohimoja perustulo-sanaan voi liittyä. Kriitikkojen mielestä kokeilu on väärin järjestetty, se on sekä liian pieni että liian kallis, eikä tuloksista voi tehdä mitään johtopäätöksiä.

Kritiikkiin hallituksen hankkeita kohtaan on usein aihetta, koska Suomessa on aivan liian usein tehty isoja päätöksiä ilman kunnollista, tutkittuun tietoon nojaavaa valmistelua. Nyt hallitus pyrkii kuitenkin luomaan maahan uutta politiikan teon kulttuuria, jossa asioita voitaisiin kokeilla pienimuotoisesti.

Perustuloon liittyy ristiriitaisia odotuksia. Yhdelle kyse on sosiaaliturvan tilkkutäkin palojen järjestämisestä ja perusturvan parantamisesta. Toiselle kyse on julkisen vallan keinosta tulla vastaan työmarkkinoiden joustojen ehkä lisääntyessä. Kolmannelle kyse on tavasta auttaa ihmistä toteuttamaan itseään paremmin. Neljännelle kyse on haihattelusta, joka kaataa sekä sosiaaliturvan periaatteet että julkisen talouden.

Valmistelumateriaalista selviää, mitä hallitus tarkoittaa perustulon kokeilemisella. Nyt on tarkoitus saada selville, miten perustuloksi paketoitu sosiaaliturva vaikuttaisi työttömien työllistymiseen. Kohteena eivät siis ole opiskelijat, freelancerit, yrittäjät, pätkätyöläiset tai tiukasti työelämässä oleva palkansaajat.

Kysymykseen perustulon toimivuudesta koko kansalle ja kansantaloudelle ei saada vastausta kahdessa vuodessa.

Maaliskuussa Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Vatt kertoi, miten perustulokokeilu pitäisi tutkijoiden mielestä toteuttaa. Yksi perusviesteistä oli, että tutkimuskohde pitäisi valita satunnaisotannalla ja samalla pitäisi muodostaa verrokkiryhmä, joka olisi perustulon ulkopuolella. Yksittäisiin kuntiin rajatut tai vapaaehtoisuuteen perustuvat ryhmät eivät tuottaisi yleistettäviä tuloksia.

Hallitus on noudattanut tätä neuvoa. Tarkoituksena on valita satunnainen 2 000 tutkittavan ryhmä, johon kuuluminen olisi pakollista, ja sen rinnalle verrokkiryhmä. Luvassa olisi kokeilun ajaksi 560 euron veroton perustulo kuukaudessa.

Sen jälkeen alkavat tutkimuksen vaikeudet. Kohderyhmänä olisivat vain työttömät eli ne, joiden elämäntilanteeseen perustulolla halutaan vaikuttaa eniten. Verojärjestelmään ei puututtaisi, joten kokeilu on muotopuoli. Tuloksista tulee pakostakin vajaita.

Ratkaisuja selittää myös perustuslaki. Sen vaatimus ihmisten yhdenvertaisesta kohtelusta on hyvin tiukka, joten siitä voi nykytulkinnan mukaan poiketa vain määräajaksi, tutkimustarkoituksiin ja heikentämättä kenenkään asemaa merkittävästi.

Kun tuloksia aletaan saada vaalikauden lopulla, nähdään keskustelu, jonka vuorosanoista osa on kirjoitettu jo etukäteen. Jokainen voi kumota havainnot halujensa mukaan.

Käytännön politiikassa hyöty voi löytyä työttömyysturvaa uudistettaessa. Koko väestön kattava perustulo on senkin jälkeen vain yksi tulevaisuuden visio.

Perustulokokeilun suurin anti on kokeilujen yleistyminen politiikan valmistelussa. Niiden teko vain pitää saada sujuvammaksi ja tietenkin huolella valmistelluksi.