Baijerin johtaja Horst Seehofer heräsi vuosi sitten 5. syyskuuta epämieluisaan yllätykseen.

Osavaltion rajan yli oli matkalla tuhansia siirtolaisia ja pakolaisia Itävallasta, eikä hän ollut tiennyt asiasta mitään. Seehoferin kännykkä oli ollut edellisiltana kiinni. Hän oli lomalla.

Päivää aiemmin Euroopassa oli tapahtunut sattumien suma, josta tuli koko pakolaisvuoden käännekohta. Saksalaislehdet Der Spiegel ja Die Zeit ovat tässä kuussa selvittäneet historiallisen syyskuun 4. päivän yksityiskohtia.

Lehtien jutut paljastavat, että päivä oli täynnä sattumaa ja nopeita päätöksiä.

Tilanne kärjistyi, kun Budapestin Keletin rautatieasemalle oli jäänyt tuhansia tulijoita jumiin. Unkari ei päästänyt heitä jatkamaan matkaa. Maa sanoi noudattavansa EU:n sääntöjä.

Käytännössä tulijasuma oli jo aiemmin murentanut vanhat käytännöt. Tilanne kärjistyi puolilta päivin, kun noin tuhannen pakolaisen joukko aloitti marssin kohti Itävallan rajaa ja sieltä Saksaan.

Alkuillasta liittokansleri Angela Merkelin iPadiin ilmestyivät ensimmäiset kuvat siirtolaismarssista. Essenin ja Kölnin välillä autossa ollut Merkel tajusi, että päätöksiä oli tehtävä nopeasti.

Merkel oli yhteydessä Itävallan liittokansleriin Werner Faymanniin. He tulivat siihen tulokseen, että kävelijät pitää päästää Itävallan kautta Saksaan. Riskinä oli, että tilanne kärjistyy Unkarissa väkivaltaiseksi.

Päätös tehtiin kello 20.15. Tämä kellonaika jää historiankirjoihin.

Tulijat saivat käsityksen, että Saksan ovet ovat auki. Moni jatkoi Suomeen asti.

Unkarin pääministeri Viktor Orbán sai tiedon Budapestiin jalkapallostadionille, jossa hän oli seuraamassa illan peliä. Unkari taipui ja lähetti busseja viemään siirtolaiset Itävallan rajalle.

Vuoden aikana Seehoferista on tullut Merkelin pakolaispolitiikan suurimpia haastajia. Faymann on joutunut eroamaan. Orbán on tilkinnyt vanhan Balkanin-reitin aidalla ja tuhansilla sotilailla.

Nyt Eurooppa miettii, onko ovella seuraava tulijoiden suma. Turkki uhkaa kaataa pakolaissopimuksen, jos EU ei edistä sen kansalaisten viisumivapautta. HS:n (23.8.) haastattelemat asiantuntijat eivät usko, että sopimus kaatuu. Täyttä varmuutta ei kuitenkaan ole.

Eikä varasuunnitelmaa. Unkarissa asiantuntijat arvioivat, että jos Turkki päättää avata ovensa Eurooppaan, uusi reitti kulkee Bulgarian kautta.

Tilanne voi jälleen muuttua päivässä.