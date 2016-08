Onko Donald Trump Yhdysvaltain republikaaneille myrkytetty malja, joka tuo puolueelle tappion sekä presidentinvaaleissa että samaan aikaan järjestettävissä kongressin ja osavaltioiden vaaleissa? Moni yhdysvaltalainen demokraatti varmaankin toivoo niin, mutta Yhdysvaltain äänestäjät eivät aina toimi aivan suoraviivaisesti.

Trumpin aiheuttama poliittinen ympäristötuho ei välttämättä olisi kattavaa, vaikka hänen suosionsa olisi vaalipäivänä nykyisellä heikolla tasollaan tai vielä vähäisempää. Vaalipäivänä 8. marraskuuta äänestäjillä on edessään hyvin erilaisia valintoja.

Suorimmin presidentinvaalin tulos voi heijastua senaatin vaaliin, koska molemmissa valitaan edustajat liittovaltion tehtäviin osavaltioittain.

Kongressin alahuoneen eli edustajainhuoneen vaalissakin valitaan henkilöt liittovaltion tehtäviin, mutta valinta tehdään vaalipiireittäin. Osavaltioiden sisällä vaali muuttuu yhä paikallisemmaksi sen mukaan, kuinka paikallisiin tehtäviin edustajia valitaan.

Senaatin muuttumista demokraattienemmistöiseksi pidetään tänä vuonna mahdollisena sekä Trumpin haittavaikutuksen että vaalijärjestyksen vuoksi.

Senaatin sadasta paikasta kolmannes täytetään kahden vuoden välein järjestettävissä vaaleissa. Nykyinen paikkajako on 54–44 republikaanien hyväksi. Demokraattien tukena on lisäksi ollut kaksi sitoutumatonta senaattoria.

Nyt vaihtovuorossa on vain kymmenen demokraattien paikkaa, kun republikaanien puolustettavana on 24 paikkaa.

The New York Timesin kokoamien kyselyjen mukaan kahdeksan paikan kohtalo on kyselyissä epävarma. Trumpin vastoinkäymiset voivat kallistaa vaa’an demokraattien hyväksi.

Edustajainhuoneessa republikaanien enemmistö on vahvempi, mutta sekään ei ole kiveen hakattu.

Vaalikampanjan jäljellä olevien kahden ja puolen kuukauden aikana on odotettavissa, että monet republikaanien ehdokkaat ottavat mahdollisimman paljon etäisyyttä Trumpiin – paitsi siinä tapauksessa, että hänen suosionsa vielä elpyy.