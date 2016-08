Ruotsin turvallisuuspolitiikan sisäpiiri kohahti viime viikolla, kun Yhdysvaltojen varapresidentti Joe Biden korosti Ruotsin alueen loukkaamattomuutta.

Ruotsissa keskiviikkona ja torstaina vierailleen Bidenin kommentit on tulkittu jopa paluuksi kylmän sodan aikaisiin Yhdysvaltojen salaisiin turvatakuisiin Ruotsille. Arviot turvatakuista ovat ylitulkintaa, mutta Bidenin linjauksilla on merkitystä, vaikka presidentti Barack Obaman ja hänen varamiehensä kaudet lähenevät loppuaan. Linjaukset pannaan merkille myös Suomessa.

Torstaina tiedotustilaisuudessa Biden vastasi kysymykseen mahdollisesta Venäjän uhasta Ruotsille seuraavasti:

”Meillä on kumppanuus Naton ja Ruotsin kesken siinä, miten me katsomme jakamatonta, turvallista ja rauhanomaista Eurooppaa. Kenenkään ei pidä olla ymmärtämättä, ei herra Putinin eikä jonkun muun, että tämä on loukkaamatonta aluetta. Piste! Piste! Piste!”

Lausunto ei ole aivan selkeä siinä, puhuuko Biden Ruotsin kumppanuudesta ikään kuin koko Naton puolesta vai rinnastaako hän Ruotsin alueen Naton alueeseen Yhdysvaltojen näkökulmasta.

Moni haluaisi puhua Nato-jäsenyydestä riippumattomista turvatakuista, koska niillä on vahva rooli Ruotsin turvallisuuspoliittisessa keskustelussa. Ajatus vaikutti myös Suomen uuden Nato-selvityksen taustalla.

Sekä Ruotsi että Suomi vahvistavat parhaillaan puolustuksensa tukena olevaa kansainvälistä verkottumista. Yhteistyö Yhdysvaltojen kanssa on siinä avainasemassa. Yhdysvaltojen kiinnostus Ruotsin ja Suomen turvallisuutta kohtaan on kasvanut, kun Itämerestä on tullut yksi Venäjän sotilaallisen voimannäytön päänäyttämöistä.

Siinä valossa Biden lähinnä totesi vallitsevan tilanteen ja viestitti aika vahvasti Venäjälle, että Ruotsin turvallisuus on Yhdysvalloille tärkeää. Tieto tuskin oli uusi Moskovalle.

Oliko olennaista, että Biden kävi Tukholmassa eikä Helsingissä ja rajasi vastauksensa Ruotsiin? Suomen ja Ruotsin johtajilla oli mahdollisuus arvioida Yhdysvaltojen linjausta yhteisellä rapuillallisella Ruotsissa sunnuntaina.