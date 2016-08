Keski-Aasian maiden autoritaaristen johtajien tukeminen on yksi länsimaiden vaietuista häpeäpilkuista. Tuki vapauksia tukahduttaville johtajille ei ole samalla tavalla epämukavaa Kiinalle ja Venäjälle, koska ne eivät esiinny muutenkaan demokratian ja ihmisoikeuksien edistäjinä.

Kaikki kansainvälisen politiikan voimatekijät valvovat kuitenkin tarkasti etujaan Keski-Aasiassa.

Kazakstanin, Kirgisian, Tadžikistanin, Turkmenistanin ja Uzbekistanin merkitys johtuu niiden sijainnista Venäjän ja Kiinan välissä, rajoista Afganistanin kanssa, luonnonvaroista ja nyttemmin myös väkivaltaisten islamistiryhmien pelosta.

Poliittisesti joukkoon sopii myös Azerbaidžan Kaspianmeren länsirannalla.

Kamppailua vaikutusvallasta Keski-Aasiassa hillitsee hieman se, että kaikki haluavat pitää alueen vakaana. Alue on kuitenkin poliittisesti perusteellisen epävakaa. Huoli vakaudesta nousi heti pintaan, kun maailmalle levisi maanantaina ilmoitus Uzbekistanin presidentin Islam Karimovin vakavasta sairastumisesta. Epäviralliset tiedot Karimovin kuolemasta kiistettiin vielä tiistaina, mutta jo poikkeuksellinen tiedote hänen sairaudestaan käynnisti Karimovin jälkeisen ajan ja spekulaation seuraajasta.

Karimov on ollut äärimmäinen esimerkki alueelle tyypillisestä johtajasta. Hän nousi Uzbekistanin johtoon jo Neuvostoliiton loppuvuosina ja on ollut presidenttinä siitä lähtien, kun maa vuonna 1991 itsenäistyi. Koko kautensa ajan Karimov on ollut arvostelua väkivaltaisesti tukahduttava diktaattori.

Seuraajan valinta vapailla vaaleilla olisi ihme. Useissa arvioissa toivotaan sisäpiirin sopua vallansiirrosta. Se ei kuitenkaan poistaisi pitkäaikaisempia uhkia, jotka ovat yhteisiä Keski-Aasian maille.

Raaka-aineviennin ja ulkomailta kotiutettujen tulojen varassa elävät maat ovat ahtaalla. Talouden heikentyminen nostatti toukokuussa mellakoita joukon vakaimpana pidetyssä Kazakstanissa.

Ääri-islamin uhkaa Keski-Aasiassa mahdollisesti liioitellaan, mutta sekin on olemassa. Tiistaina itsemurhapommittaja iski Kiinan suurlähetystön portille Kirgisian pääkaupungissa Bishkekissä.