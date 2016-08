Keskustelu Euroopan unionin suunnasta on välillä yksioikoista. Ne, jotka pelkäävät unionin muuttuvan kohti liittovaltiota, hellivät salaliittoteorioita. Ajatus tuntuu menevän siten, että jossain on salainen konklaavi, joka punoo juonia kansanvallan siirtämiseksi jäsenmaista Brysseliin.

Todellisuudessa EU liikkuu pienillä tai hyvin pienillä askelilla – välillä kohti ylikansallista valtaa, välillä siitä suunnasta poiketen. Aina liikahduksia ei soviteta seuraaviin liikahduksiin, vaan ratkaisuja putoilee paimentamatta.

EU:n helmi ovat sisämarkkinat, joilla tavarat, palvelut, raha ja ihmiset liikkuvat vapaasti. Lähes kaikki, mitä unionissa tehdään tai aiotaan tehdä, johdetaan jotenkin sisämarkkinoista. Esimerkiksi tärkein Britannian EU-eroon liittyvä tuleva linjaus on se, miten Britannia takaa vastaisuudessa pääsynsä sisämarkkinoille. Se on sekä unionille että Britannialle äärimmäisen tärkeä kysymys.

EU:n toiminnan laajennukset ovat suurelta osin syntyneet täydentämään sisämarkkinoita. Näin voidaan nähdä esimerkiksi yhteisvaluutta euron rakentelu. Moni moittii eurojärjestelmää mutta harva sisämarkkinoiden etuja.

Sisämarkkinoilla on kuitenkin puutteita. Monet niistä ovat tosin sellaisia, että niitä arvotetaan eri tavalla eri puolilla Eurooppaa. Yhden puute on toisen etu.

Jos sisämarkkinoista haluttaisiin todella tehokkaat ja kaikkialta tuleville toimijoille tasapuoliset, yksi tärkeä muutos olisi verotuksen yhtenäistäminen EU:ssa. Verotus koetaan kuitenkin niin olennaiseksi osaksi kansallista suvereniteettia, että komissiolle ei anneta tällaista valtaa. Yksi Britannian brexit-leirin tärkeimmistä väitteistä oli, että EU vie maan oikeuden verottaa haluamallaan tavalla ja kaappaa vielä veroeurot kaupan päälle.

Verotus on vahva talouden ja yhteiskunnan ohjailun väline kansallisille päättäjille. Taloustutkijoiden mukaan sen pitäisi olla rahan keruuta ja tulonsiirtojen ohjailua. Näin ei kuitenkaan ole.

EU-komissio päätti tiistaina, että Euroopan-toimintojensa päämajaa Irlannissa pitävän amerikkalaisen teknologiayhtiön Applen pitää maksaa 13 miljardia euroa jäännösveroa. Komission mukaan Apple on saanut Irlannilta kohtuutonta veroetua, käytännössä verovapauden.

Komission toimintojen vahvaa ydintä ovat aina olleet kilpailuasiat. Painopiste on ymmärrettävä, sillä sisämarkkinoiden toiminta vääristyy, jos yritykset alkavat polkea toisiaan epäreiluilla keinoilla tai jos kansalliset hallitukset valitsevat yritysmaailmasta omia suosikkejaan erityiskohteluun.

Komission Apple-päätös – kuten muutama aiempikin tuore suuryritysten kansallista kohtelua koskeva ratkaisu – tulee komission kovasta ytimestä ja osuu Brysselin vallan ja kansallisen vallan väliselle harmaalle vyöhykkeelle. Kertoessaan, että Irlanti on menetellyt väärin Applen verotuksen kanssa, komissio moittii Irlannin valtiota, vaikka sakot maksaisikin Apple.

Apple on toiminut varmaan ihan laillisesti, sanoopa arvostelijan moraali aggressiivisesta verosuunnittelusta mitä tahansa. Irlanti sen sijaan on käynyt unionin sisällä verokilpailua muiden maiden kanssa houkutellessaan maahan pääkonttoritoimintoja. Verokilpailu on usein nollasummapeliä: porsaanreiän tarjoava saa, muut menettävät.

Apple-ratkaisu on askel, joka voi liikauttaa unionia. Päätöksestä valitetaan EU-tuomioistuimeen. Tämäkin siirto on askel: ylikansallinen tuomioistuin päättää, mikä oli kansallisessa verotuksessa oikein ja mikä ei – ja kantaako komission ottama askel.