Ruotsissa harkitaan asevelvollisuuden palauttamista, kertoi Svenska Dagbladet keskiviikkona. Lehti oli saanut tietoja Ruotsin puolustusvoimien henkilöstöhuollon tulevaisuutta pohtineesta selvityksestä.

Suomessa moni reagoi uutiseen todeten, että Ruotsi palaa nyt samaan mallin, joka Suomessa on koko ajan ollut.

Ruotsiin ei kuitenkaan kaavailla Suomen kaltaista yleistä asevelvollisuutta, jossa ylivoimainen enemmistö miespuolisesta ikäluokasta suorittaa varusmiespalveluksen.

Ruotsissa ikäluokan koko on 100 000, mutta asepalvelukseen heistä määrättäisiin ehkä 4 000 täydentämään ammattiarmeijaa. Asepalvelus toteutuisi osana kokonaispuolustuslakia, joka on jo pitkään ollut sukupuolineutraali. Velvollisuus koskisi siis sekä miehiä että naisia. Myös Norjassa valikoiva asevelvollisuus on nykyään sukupuolineutraali.

Suomessa yleinen asevelvollisuus on pysynyt suosiossa, mutta nuorten asenteet tasa-arvokysymyksissä ovat muuttuneet edellisiin sukupolviin verrattuna. Yhtäläinen kohtelu on perussääntö, jota edellytetään koko yhteiskunnalta. Puolustusvoimat ryhtyykin tutkimaan vapaaehtoisen asepalveluksen suorittaneiden naisten tasa-arvokokemuksia (HS 1.9.).