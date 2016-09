Hallituksen budjettiriihen tulokset näyttävät poikkeavan siltä talouslinjalta, josta hallitus sopi ohjelmassaan puolisentoista vuotta sitten. Uutta velkaa otetaan 5,5 miljardia euroa. Summalla täytetään muun muassa veronkevennyksistä budjettiin syntyvät kuopat.

Hallitusohjelmassa kerrotaan, että ”velkaantuminen suhteessa bruttokansantuotteeseen taittuu vaalikauden loppuun mennessä”.

Puheiden ja tekojen välistä eroa selitetään sillä, että verokorjaukset tuottavat ostovoimaa ja työpaikkoja, mikä myöhemmin vähentää velkaantumistarvetta.

Budjetin paikkaamiseen otettava velka ei ole valtiolle ainoa tapa hankkia rasituksia. Tilastokeskuksen mukaan valtio teki vuoden toisella neljänneksellä takausvastuiden Suomen ennätyksen.

Takauksia yrityksille, kotitalouksille ja rahoitus- sekä vakuutusyhtiöille on myönnetty 44,9 miljardin euron arvosta. Valtion takauskanta on kasvanut melko tasaisesti vuodesta toiseen.

Vaikka takauksia myöntäisi velaton ja kasvava valtio, asiassa olisi periaatteellinen ongelma: kun valtion raha-asioita siirtyy pois budjettitalouden piiristä, niiden seuranta etääntyy parlamentaarisesta seurannasta ja valtion rahallista kokonaisvastuuta on hankala hahmottaa.

Takauksista voi myös tulla tapa siivota tilastoja: takaukset eivät näy julkisen talouden velkamäärissä.

Kun takauksia myöntää velkaantuva kitukasvuinen maa, ongelma voi tuntua myös lompakossa. Takaus on halpaa kunnes äkkiä muuttuu kalliiksi.

Valimoyhtiö Componenta hakeutui torstaina yrityssaneeraukseen. Valtiollinen Finnvera on taannut myös Componentan lainoja.

Mutta onneksi hallituksella on apuna Euroopan keskuspankin rahapolitiikka. Se on mullistanut korkomarkkinat. Valtio hankki juuri lainaa negatiivisella korolla: sijoittajat suostuvat maksamaan siitä, että he lainaavat Suomelle.

Tällaista tilannetta kannattaa kuitenkin pitää todisteena siitä, että taloudessa on jotakin pahasti vialla. Jos rahan varastoiminen on kannattavampaa kuin investoiminen, verojen keventämisen dynaamisia vaikutuksia voi olla hankalaa hankkia.