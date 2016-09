Vapaakauppa ja sen edistämiseen tähtäävät sopimukset ovat viime aikoina kohdanneet takaiskuja. Rajojen sulkeminen kilpailulta ja protektionismi valtaavat alaa.

Valtiot ovat alkaneet käpertyä sisäänpäin. Euroopan unioni on perinteisesti nojannut vapaaseen liikkuvuuteen, mutta Britannian EU-ero eli brexit tuo riskin kaupan esteiden lisääntymisestä uudella tavalla myös Euroopan sisälle.

Yhdysvaltojen presidentinvaaleissa kaupan vapauttamisesta ja vapaakauppasopimuksista on tullut yksi merkittävimmistä vaaliteemoista. Vaalien voittajasta riippumatta Yhdysvallat on selvästi liikahtamassa protektionistisempaan suuntaan.

Sama ilmiö on nähtävissä myös EU:ssa. Lähestyvät vaalit Saksassa ja Ranskassa ovat kirvoittaneet vapaakauppakriittisiä kannanottoja.

Britannia on ollut merkittävä vapaakaupan puolustaja EU:ssa. Nyt muiden maiden, erityisesti Suomen, on täytettävä Britannian jättämää tyhjiötä ja tuettava kaupan vapauttamista entistä aktiivisemmin.

Euroopan unioni on maailman suurin vapaakauppa-alue, vaikka sisämarkkinoiden toteutuminen vaatii vielä työtä. Suomi on aina kannattanut vapaakauppaa: pienet kotimarkkinat ovat pakottaneet hakemaan kasvua viennistä.

Suomalaisten pitää vastedeskin ymmärtää syyt, joiden vuoksi Suomen tulee edistää avoimia markkinoita EU:ssa ja muilla kansainvälisillä foorumeilla. Brexit varoittaa siitä, etteivät globalisaatio ja vapaakauppa nauti varauksetonta kannatusta.

Monille Britannian alueille globalisaatio oli merkinnyt tehtaiden ja kaivosten sulkemista eli menetettyjä työpaikkoja. Näillä alueilla EU-eron kannatus oli vahvinta, vaikka niille oli ohjattu eniten EU-tukea rakennemuutoksen voittamiseen.

Kansalaisten arjen kokemukset ja vapaakauppaa puolustavien juhlapuheet ovat kaukana toisistaan. Pienen maan etu on yhtäläisten kaupan pelisääntöjen luominen ja kustannusten alentaminen, ei rajojen sulkeminen. Vaikka EU-markkinat ovat varsin avoimet, monet maat haluavat edelleen suosia kotimaisia yrityksiä ja luoda kaupalle esteitä.

Suuret yritykset pääsevät usein esteiden yli, mutta vähäisemmillä resursseilla ja pienemmällä liikevaihdolla toimiville yrityksille esteet saattavat osoittautua liian vaikeiksi. Vapaakaupan edistäminen on ennen kaikkea pk-yritysten etu.

Parhaillaan EU:n ja Yhdysvaltojen välillä neuvotellaan kaupan vapauttamisesta TTIP-sopimuksen nojalla. Onnistuessaan sopimus laskisi myös suomalaisten yritysten kaupankäyntikustannuksia Yhdysvalloissa ja avaisi uusia mahdollisuuksia Yhdysvaltojen markkinoilla. Viennin kasvu kohentaisi Suomen työllisyyttä ja taloutta.

Valitettavasti suhtautuminen vapaakauppasopimuksiin on kiristynyt sekä EU:ssa että Yhdysvalloissa. On tärkeää keskustella vapaakauppasopimusten sisällöstä. Huolestuttavaa kuitenkin on, että yhä useammat ihmiset vastustavat vapaakauppasopimuksia kategorisesti.

EU on neuvotellut kaikkien aikojen kunnianhimoisimman vapaakauppasopimuksen Kanadan kanssa. Se tarjoaisi suomalaisyrityksille uusia mahdollisuuksia.

Kanadan kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattaminen vahvistaisi EU:n asemaa Yhdysvaltojen kanssa neuvoteltaessa. Toteutuakseen sopimus tarvitsee EU-parlamentin ja jäsenmaiden parlamenttien tuen. Yhdenkin EU-maan vastustus vaarantaa sopimuksen ja EU:n kauppapolitiikan uskottavuuden.

Tämänkaltainen sopimusjärjestely on yksi vaihtoehto, kun mietitään EU:n ja unionista eroavan Britannian kauppasuhteiden järjestämistä. Brexitissä ei ole tilaa kostomentaliteetille. Asiaan tulee suhtautua käytännöllisesti, ja tavoitteena tulee olla tavaroiden ja palvelujen mahdollisimman vapaa liikkuminen.

Kaikki EU:n vapaakauppaneuvottelut tulee käydä avoimesti. Niin vähennetään väärinkäsityksiä neuvottelujen tavoitteista.

Vapaakauppasopimukset voivat vastata globalisaatiota koskeviin huoliin. Kasvumahdollisuuksien ohella sopimukset tarjoavat mahdollisuuden päivittää yhteisiä, osin vanhentuneita kauppasääntöjä.

Vapaakauppa on Suomen, suomalaisten ja suomalaisten yritysten etu. Meidän tulee EU:ssa aktiivisesti vaikuttaa siihen, miten kauppasuhteet Britanniaan järjestetään.

EU:n kannattaa pitää rima korkealla myös neuvotteluissa Yhdysvaltojen kanssa. Avoin talous ja vahvat säännöt turvaavat parhaiten suomalaisyritysten menestyksen kansainvälisessä kilpailussa.

Jyri Häkämies

Kirjoittaja on Elinkeinoelämän keskusliiton toimitusjohtaja.