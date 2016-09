Karjalaisen mukaan piispainkokous oli tällä viikolla visaisen päätöksen edessä, kun se otti kantaa samaa sukupuolta olevien kirkolliseen vihkimiseen.

”Piispat päättivät seisoa niiden rinnalla, jotka pitävät avioliittoa vain naisen ja miehen välisenä instituutiona. Heitä on paljon nimenomaan aktiivisimmissa kirkossa kävijöissä ja uskonnollisiin tapahtumiin osallistuvissa.”

”Luterilaisen kirkon linjaus on ikävä ja tunkkainen, mutta se on joka tapauksessa kirkon oma asia. Juuri tästä avioliittolakia hyväksyttäessä usein muistutettiin: maallinen lainsäädäntö on maallisten lainsäätäjien asia, kirkko tekee oman ratkaisunsa.”

”Tämä ei tule olemaan luterilaisen kirkon lopullinen linjaus homoparien vihkimisessä. Väistämättä, askel askeleelta, edetään sitä kohti, mikä jo esimerkiksi Ruotsissa on normaali tilanne.”

”Suomi on vanhoillinen maa idän rajalla, joten uuden normaalin omaksumiseen tarvitaan aikaa. – – Liikaan viivyttelyyn ei silti ole varaa, jos suuret joukot halutaan pitää sitoutuneina kirkkoon.”

Savon Sanomat toteaa kirkon kannan hioutuvan hitaasti, niin kuin oikein onkin.

”Jos oppi myötäilisi jokaista lakimuutosta, olisivat Martti Lutherin erottamien maallisen ja taivaallisen hallinnon asiat keskenään pahasti sekaisin.”

”Toisaalta piispojen kantaa on luettava niinkin, ettei se sulje kysymystä lopullisesti. – – Elävä elämä kiihdyttänee avioliittokeskustelua, kun tasa-arvoinen avioliittolaki ensi vuonna astuu voimaan.”

Pohjalainen pitää kirkon riveistä piispainkokouksen päätöksen yhteydessä kuulunutta hyvittelyä kiusallisena.

”Arkkipiispa Kari Mäkinen vakuuttaa, ettei kirkko suhtaudu seksuaalivähemmistöihin ongelmana. Kirkko haluaa palvella tätä ryhmää. Piispojen kieli on kaksihaaraista: Mene pois! Tule tänne!”

”Kansan enemmistö tukee piispoja ja piispat kirkolliskokousta, joka ohjaa pappeja. Ympyrän luulisi sulkeutuvan tiukasti. Mutta ei. On uhittelevia pappeja. He haluavat vihkiä homoja. Kirkko voi olla hädissään, kun hiippakunnat ojentavat kurittomia.”

”Piispoilta tuli silti ihmeteko. Kirkko sanoo yhtä aikaa sekä ei että kyllä.”

Aamulehti pettyi piispojen päätökseen.

”Kun uusi, myös samaa sukupuolta olevien avioliitot kattava laki tulee ensi keväänä voimaan, jää käsitykseen avioliitosta räikeä käsitysero hallinnollisen ja uskonnollisen tulkintatavan väliin.”

”Ratkaisua on väistämättä haettava vielä uudemman kerran. Vaihtoehtoja on. Kirkko voi esimerkiksi luopua vihkimisoikeudestaan ja toimia jatkossa avioliittojen siunaajana. Silloin se tosin ottaisi riskin taas kiihtyvästä jäsenkadosta.”

”Ryhdikkäintä olisi omaksua uuden lain mukainen avioliittokäsitys.”