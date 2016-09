Euroopan unionia eteenpäin vieväksi voimaksi on kuvailtu Saksan ja Ranskan yhteistyötä. Vielä vuosituhannen vaihteessa tilanne olikin näin.

Saksa ja Ranska pohtivat keskenään tulevia EU-uudistuksia, ja kaksikon ideoita tarjottiin muulle unionille pohdittaviksi – toisinaan vain vahvistettaviksi. Tuolloin tätä toimintatapaa paheksuttiin laajasti ja sitä kuvailtiin suurten ylivallaksi.

Sittemmin tilanne on muuttunut.

Britannia jättää unionin ja Ranska on hyhmässä. Presidentti François Hollande on pudonnut suosiomittauksissa maanrakoon. Äärioikeisto nousee ensi vuoden vaalien alla. Sekä sosialistien että maltillisen oikeiston yhtenäisyys ja johtajuus on hukassa.

Tänään sunnuntaina saadaan tietoa siitä, alkaako EU:n vahvaksi linnakkeeksi jääneen Saksan johtajuus huojua. Mecklenburg-Etu-Pommerin osavaltiovaaleissa populistinen ja EU-vastainen Vaihtoehto Saksalle -puolue saattaa ohittaa kristillisdemokraatit. Samaan aikaan – ensi vuonna järjestettävien liittopäivävaalien alla – liittokansleri Angela Merkelin suosio vajoaa.

Nyt alkaa jo toivoa, että joku uskaltaisi ilman pelkoa edes ehdottaa askeleita unionissa johonkin suuntaan.