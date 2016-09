Naapurimaiden presidentinvaalit ovat aina kiinnostavia ja tärkeitä, mutta Viron uuden presidentin valintaa seurataan Suomessa nyt tavallistakin tarkemmin.

Vaalijärjestelmän vuoksi juuri kukaan ei uskalla vielä veikata voittajaa. Nyt tiedetäänkin vain, että istuva presidentti Toomas Hendrik Ilves väistyy, sillä hänellä tulevat sallitut kaksi perättäistä kautta täyteen.

Suomen ulkopoliittiselle johdolle se on taatusti helpotus. Vaikka Ilves on Suomessa varsin suosittu, hänen aikanaan Suomen ja Viron suhteet ovat olleet huonot ja suorastaan epäluuloiset. Ilves ja Suomen presidentti Sauli Niinistö näyttävät viihtyvän poikkeuksellisen huonosti toistensa seurassa.

Viron ja Suomen johdossa on erilainen käsitys siitä, miten suhdetta Venäjään hoidetaan julkisuudessa. Tallinnassa pidetään Suomen Venäjä-linjauksia liian myöntyväisiä, Helsingissä Viron linjaa varomattomana.

Tämä erimielisyys on voimistunut sen jälkeen, kun Venäjä miehitti Krimin keväällä 2014 ja tilanne Itämeren alueella alkoi kiristyä. Puhetyylien erolla on omat historialliset syynsä, minkä lisäksi Ilveksen persoona ja tausta taatusti vaikuttaa. Silläkin on merkitystä, että Viron presidentin valtaoikeudet ovat hyvin rajatut. Virossa presidentti johtaa puheillaan, Suomessa presidentti johtaa ulkopolitiikkaa myös käytännössä.

Kyse on siis ennen muuta eroista puhumisessa. Maiden analyysit Venäjästä ovat varsin samansuuntaiset.

Näillä eroilla diplomaattisessa kulttuurissa on suora yhteys kiistakysymykseen eli Suomen jäsenyyteen sotilasliitto Natossa.

Suomen ulkopoliittisessa johdossa oltiin pitkään ärtyneitä siitä, että virolaiset, etupäässä Ilves, ”opastivat” Suomea liittymään Natoon. Helsingissä tätä lobbausta pidettiin vastenmielisenä, sillä siinä nähtiin Ilveksen yrittävän sälyttää maansa puolustusta Suomelle.

Nyt jännitteet näyttävät lisääntyneen, mikä viittaisi siihen, ettei Viron presidentin vaihtumisella ole välttämättä suurta vaikutusta.

Helsingissä on nimittäin viime aikoina voimistunut käsitys, että Viro yrittää aktiivisesti estää Suomen ja Yhdysvaltain sotilaallisen yhteistyön tiivistymisen. Tämän näkemyksen mukaan Viro haluaa Suomen Natoon, mutta vastustaa kaikkea muuta.

Nyt puhutaan siis jo ihan eri tason asiasta kuin ärtymyksestä.