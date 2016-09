Etelä-Suomen Sanomien mukaan Maahanmuuttovirasto onnistui kiitettävästi vastaanottokeskusten luomisessa, kun pakolaiskriisi iski Suomeen vuosi sitten.

”Maahamme saapui muutamassa kuukaudessa yli 30 000 turvapaikanhakijaa, jotka asettivat viranomaisten reagointi- ja järjestelykyvyn äärimmäiselle koetukselle. Päävastuun kantanut Maahanmuuttovirasto joutui lähes olemattomalla varoitusajalla polkaisemaan tyhjästä pari sataa vastaanottokeskusta katon tarjoamiseksi tulijoiden pään päälle.”

”Tässä vaikeassa tehtävässä Maahanmuuttovirasto myös onnistui kiitettävästi. Kaikki turvapaikanhakijat on saatu majoitettua ja ruokittua ihmisarvoa kunnioittavalla tavalla.”

”Nämä kriittiset hetket muistaen on helppo aistia jälkiviisauden tunnetusti imelää makua sisäministeriön kuluneella viikolla julkistamassa tarkastusraportissa, jossa oli käyty lävitse Maahanmuuttoviraston vastaanottokeskusten ylläpitäjien kanssa solmimia sopimuksia.”

”Ei tosin ole syytä kiistää tarkastajien havaintoa, jonka mukaan monet sopimuksista osoittautuivat maksumiehelle epäedullisiksi. Todelliset vuorokausikustannukset kohosivat keskuksissa lähes kaksi kertaa korkeammiksi kuin tavoitteeksi asetettu 37 euroa.”

”Maahanmuuttovirasto on onneksi pystynyt päivittämään keskusten kanssa hätäisesti solmimiaan sopimuksia, minkä ansiosta vuorokausikustannuksia on saatu alenemaan.”

”Harkintaa on syytä käyttää ajettaessa keskusverkkoa alas. Vielä ei voi sulkea pois, että Suomeenkin tulee vielä uusi pakolaisryntäys, jonka varalta kannattaisi ylläpitää riittävää tilareserviä viime syksyn kaltaisen paniikin välttämiseksi.”

Kymen Sanomien mukaan pahimmat pelot eivät ole toteutuneet.

”Maahanmuuttajia pyrkii edelleen Suomeen, mutta olennaisesti vähemmän kuin viime syksynä. Sisäministeriö arvioi aikaisemmin, että tänä vuonna tulisi noin 10 000 turvapaikanhakijaa, mutta maahanmuuttoviraston mukaan todellinen luku jää alhaisemmaksi – sillä varauksella, ettei maailmalla tapahdu jotain, mikä saisi ihmisvirrat uudelleen liikkeelle.”

”Suomi on monien muiden Euroopan maiden tapaan kiristänyt suhtautumistaan turvapaikanhakijoihin ja onnistunut patoamaan tulijoiden virtaa. Tärkeässä roolissa on ollut myös Turkin kanssa tehty sopimus, joka on tukkinut sitä kautta käytetyt saapumisreitit.”

”Uuden ongelman voivat muodostaa ne kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet, jotka eivät suostu poistumaan maasta. Tällaisten paperittomien määrä voi kevääseen mennessä kasvaa jopa tuhansiin. Se ei ole toivottavaa, ja siksi Euroopan maiden olisi yhdessä painostettava Irakia ottamaan vastaan nekin kansalaisensa, jotka eivät sinne vapaaehtoisesti halua palata.”