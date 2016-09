Mitä pitemmälle hallituksen työskentely etenee, sitä enemmän pintaan alkaa nousta asioita, joiden etenemistä hallituspuolueiden erimielisyys hidastaa. Tämän syksyn aikana nähdään, miten käy liikennelakien suuruudistuksen eli liikennekaaren.

Liikennepalvelujen markkina Suomessa on yhden laskutavan mukaan 25 miljardia euroa vuodessa. Markkina on kuitenkin pilkottu: osa siitä on kilpailun piirissä, osa vahvasti säänneltyä ja osa käytännössä monopolia.

Taksiliikenne kuuluu sääntelyn piiriin, ja se onkin kaapannut suuren osan sekä julkisuudesta että poliittisesta huomiosta. Hallituksen sisällä perussuomalaiset ovat jarruttaneet sääntelyn purkamista ja samalla koko liikennekaaren valmistelua.

Optimistisimman aikataulun mukaan lomilta palannut eduskunta käsittelisi pian liikennekaaren ensimmäistä vaihetta, joka tulisi voimaan vuodenvaihteessa. Todellisuus on kuitenkin toinen ja aikataulu yhä kysymysmerkki.

Kiista taksiliikenteestä ei ole mitätön kuluttajan, eri alojen yrittäjien tai liki kolmanneksen taksien liikevaihdosta maksavan julkisen sektorin kannalta. Liikennemarkkinan kokonaisuudesta taksit ovat kuitenkin vain pieni osa.

Uudistuksen tavoitteena on purkaa raja-aitoja liikennemuotojen väliltä, auttaa luomaan erilaisia palveluja ja niiden yhdistelmiä, lisätä kilpailua, hyödyntää digitaalisuutta sekä tehdä sääntelystä sujuvaa ja johdonmukaista. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää kuitenkin, että lait päivitetään tälle vuosituhannelle.

Myös yrittäjien näkökulmasta on parempi, että markkinat toimivat ja ovat tasapuolisia. Vertailukohtana voi pitää tähänastista sääntöjen tilkkutäkkiä.

Nykyisten taksiyrittäjien ymmärrettävä pelko on, että säännöt eivät olisi kaikille samat. Sääntelyä voi kuitenkin purkaa monesta kohdasta: lupamenettelystä, hinnoittelusta ja velvoitteista. Silläkin on merkitystä, mihin ammattimaisen ja pienimuotoisen toiminnan raja vedetään.

Moni on alkanut epäillä, riittääkö ratkaisun etsimiseen poliittista tahtoa. Hallitusten uudistuskiintiö tuntuu tulevan täyteen aikaisemmin kuin ennen.