Filippiiniläiset saivat mitä tilasivat, kun he valitsivat Rodrigo Duterten presidentikseen. Entinen syyttäjä ja Davao Cityn kovaotteinen pormestari on luvannut syöttää 100 000 rikollista kaloille.

Duterten heinäkuussa alkaneella presidenttikaudella poliisi ja epäviralliset aseistetut ryhmät ovat tappaneet poliisin omien lukujen mukaan jo 2 400 ihmistä huumekaupan vastaisiksi ilmoitetuissa operaatioissa.

Duterte on torjunut arvostelun, jonka mukaan tappaminen on summittaista. Hän on johdonmukaisesti leimannut arvostelijansa Filippiinien yleiskielen tagalogin yleisimmällä kirouksella ”putang ina”, eli huoraäiti. Kirottujen joukossa ovat muiden muassa paavi ja YK. Viimeksi Duterte kirosi Yhdysvaltain presidentin Barack Obaman, joka reagoi tähän perumalla kahdenkeskisen tapaamisen Aasian maiden huippukokouksessa.

Sen lisäksi, että Duterte ilmeisesti syyllistyy presidenttinä ihmisoikeusrikoksiin, hän heikentää maansa ulkosuhteita. Presidentin kiroilu ei ole vitsi.

Asiaa ei lievennä se, että kyseistä kirousta käytetään Filippiineillä karkeassa katukielessä lähes pilkun korvikkeena. Henkilökohtainen siitä tulee, kun loppuun lisätään pronomini ”mo” eli sinun.