Lapin Kansa kommentoi Maahanmuuttoviraston (Migri) työntekijöiden Helsingin Sanomissa (4.9.) esittämiä näkemyksiä, joiden mukaan kiire voi johtaa virheellisiin turvapaikkapäätöksiin.

”Epäilysten taustalla on poliittinen paine, jota hallitukseen ja erityisesti ’maahanmuuttokriittisiin’ perussuomalaisiin on kohdistunut pakolaisista valtiolle koituvien kustannusten takia. – – Motiivi siis löytyy, muttei savuavaa asetta.”

”Suomi on oikeusvaltio. Jos se haluaa olla sitä vastedeskin, lakien singuttamista omien poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi ei pidä sallia. Hallituksen on pidettävä huoli siitä, että Migrillä ja sen päätöksiä puivalla oikeuslaitoksella on riittävä työrauha ja resurssit turvapaikkahakemusten asianmukaiseen käsittelyyn.”

Karjalainen vaatii, että Migrissä havaitut ongelmat korjataan pikaisesti.

”Kun nimenomaan sisäministeriö ja sitä kautta maan hallitus on kiristänyt Migrin tulostavoitteita, eivät ministerit voi väistää vastuutaan asiassa. Migrin resurssien riittävyys on pikaisesti selvitettävä ja niitä pitänee myös nopeasti lisätä.”

Kaleva ei jättäisi mutu-tuntumalle sijaa turvapaikkapäätöksiä tehtäessä.

”Suomelle tulee kalliiksi, jos laadukkaampi turvapaikkakäsittely tapahtuu vasta käräjillä.”