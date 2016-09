Savon Sanomat kommentoi tuoretta tutkimusta, jonka mukaan eduskunnan valtaa on valunut hallitukselle, virkamiehille, etujärjestöille ja markkinavoimille.

”Syitä kehitykseen löytyy sekä eduskunnan sisältä että ulkoa. Valtion tulo- ja menoarvio tulee hyväksyttäväksi suurena kokonaisuutena. Kunkin pääluokan sisällä rahanjakoa linjaavat ministeriöiden virkamiehet, ja kansanedustajien aloitteista seuraa vain marginaalisia muutoksia. Virkamiesvalta on monimutkaistuvan hallinnon asiantuntijavaltaa.”

”Omasta valuutasta luopuminen poisti mahdollisuuden devalvaatioon, joka auttoi aikaisemmin talouden taantumasta kipuamista. Sisäistä devalvaatiota yrittävä hallitus on nyt huomattavan riippuvainen työmarkkinajärjestöistä, kuten kilpailukykysopimuksen tuskallinen prosessi osoittaa.”

”Valtion velkaantuminen kaventaa luonnollisesti kansallista budjettivaltaa. Tässä kohtaa eduskunnan on myös katsottava peiliin. Luottoluokittajien arvioista voi kantaa vähemmän huolta, jos menot sovitetaan tuloihin – ainakin periaatteessa. Eduskunta itse on päättänyt käytännössä kaikesta, mikä on johtanut sen oman vallan murenemiseen.”

”Kansanvaltaa rapauttaa myös poliittisen keskustelun pinnallistuminen ja jyrkkenevä polarisaatio, joita irtopisteiden keruu sosiaalisessa mediassa pahentaa.”

Hufvudstadsbladet pohtii, mistä eduskunnan vallan väheneminen johtuu.

”Suomesta on tullut EU:n jäsen ja maa on siten vapaaehtoisesti luovuttanut osan päätösvallastaan unionille. – – Mutta eduskunnan budjettivalta – joka on eduskunnan vallan ydin – on vähentynyt myös sisäisistä syistä: eri hallitusten Suomen taloudellisia vastuita koskevat päätökset velvoittavat eduskuntaa myös tulevilla vaalikausilla.”

”Kaikesta huolimatta eduskunta on kansainvälisessä vertailussa yhä vahva.”

”Pitäisikö eduskunnan vallan heikkenemisestä huolestua? Kyllä, koska kysymys on kansalle kuuluvasta vallasta.”

”Kansalaiset kokevat, ettei heidän äänestyspäätöksillään ole juuri merkitystä: kaikki jatkuu joka tapauksessa suunnilleen entiseen tapaan, ainakin talouspolitiikassa.”

”Tuollainen ajattelutapa nakertaa poliittisen järjestelmämme hyväksyttävyyttä. Se synnyttää tarpeen protestoida ja ravistella yhteiskuntaa. – – Yksinkertaiset selitykset monimutkaisiin kysymyksiin ovat saaneet yliotteen.”

Ilkka uskoo, että eduskunnalla on yhä sekä valtaa että arvovaltaa.

”Kansanedustajat käyttävät valtaa valiokunnissa ja asioiden valmistelussa, jopa puolueidensa kesäkokouksissa. Ajat ovat muuttuneet, mutta demokratian ja kansanvallan peruspilarit ovat säilyneet. Niitä on osattava käyttää. Valtaa ja arvovaltaa ei pidä tuhlata riitelyyn, huuteluun ja hälinään.”