Kaleva kirjoittaa Meyerin Turun-telakan tällä viikolla julkistetuista ristelijätilauksista.

”Laivatilausten lisääntyminen on merkki siitä, että Suomi on kampeamassa itseään ylös lamasta, vieläpä teräsjalan varassa. – – Telakkateollisuuden nousu lähes konkurssin partaalta tavaraviennin tämän hetken menestystarinaksi on vertaansa vailla suomalaisessa teollisuushistoriassa.”

”Vaikka viennin arvo kasvaa telakoiden vetämänä, vauhtisokeuteen ei ole varaa. Vienti perustuu edelleen yksipuolisesti teollisuuden investointihyödykkeisiin. Siksi tiedot metsä- ja kemianteollisuuden sekä teknologia-alan kasvaneesta palveluviennistä ovat tervetulleita.”

Karjalaisen mukaan Turkuun saatu suurristeilijätilaus on tärkeä ja hyvä asia koko Suomelle.

”Juuri nyt kaivattiinkin tällaisia uutisia siitä, että Suomikin voi edelleen olla monilla perusteollisuutensa aloilla edelleen kilpailukykyinen.”

”Turun telakan yksi merkittävä kilpailukykytekijä on sen tarjoama moderni LNG-tekniikka. – – Ympäristöystävällinen tekniikka voi olla juuri suomalaiselle korkean osaamisen teollisuudelle vientiä merkittävästi edistävä kilpailuvaltti; se voi olla laajamittaisesti ikään kuin Suomen uusi Nokia.”