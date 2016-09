Liikenneraivo on ollut yksi loppukesän puheenaiheista. Erityisesti on puhuttanut kaksi tapausta Helsingistä: pyöräilijä, jolla kilahti kun takana tullut kilautti hänelle kelloa sekä autoilija, joka ajoi tahallaan jalankulkijan jalan päältä. Pyöräilijä päätti käydä kellon kilisyttäjän kurkkuun ja autoilija selitti tekoaan sillä, ettei halunnut lapsiryhmien enää ”yhtenään” tallustelevan käpyläläisellä pysäköintialueella.

Nettiraivo on vielä tutumpi ilmiö. Liikenne- ja nettiraivo näyttävät jollain omituisella tavalla yhdistyvän, kun tulee puhe nopeusrajoituksista ja niiden valvonnasta. HS kertoi viikolla (7.9.), että Helsingissä on katuosuuksia, joissa poliisin nopeusvalvonnan perusteella jopa puolet autoilijoista ajaa ylinopeutta.

Uutisen perään kertynyt pitkähkö kommentointiketju on osin hämmentävää luettavaa. Nimimerkin suojissa jätetyistä kommenteista ei voi koskaan olla varma, onko ne kirjoitettu vakavissaan vai ei, mutta silti:

”Mittaus osoittaa vain sen, että nopeusrajoitukset ovat liian alhaiset. Yleensä ihmiset osaavat itse arvioida mikä on kohtuullinen ajonopeus.”

”Jotenkin tuntuu, että jos paljon ihmisiä ajaa ylinopeutta, rajoitus kyseisessä kohdassa on liian pieni.”

Toinen kommentointilinja käänsi huomion muihin tiellä liikkujiin:

”Tässä demonisoidaan jälleen kerran autoilijat. Entäs pyöräilijät, olisiko joskus kanttia tehdä juttua heidän aiheuttamistaan vaaratilanteista?”

”Kumma kun aina syytetään ja vahditaan vain autoilijoita. Tuossa aamulla työmatkalla seurasin, että pahimmat ylinopeudet ja liikennerikkeet tekevät polkupyöräilijät.”

Sosiaalisessa mediassa ja muilla verkon palstoilla tahtoo aina käydä niin, että niin sanotussa keskustelussa ääripäiden mielipiteet korostuvat. Minä olen oikeassa, te muut väärässä. Sama taipumus on valitettavan tuttu myös liikenteestä, riippumatta siitä onko oikeassa olija ratin takana tai pyörän sarvissa.

Myös mediassa – tässäkin kirjoituksessa – on tapana määritellä tienkäyttäjät yksipuolisesti johonkin kategoriaan. Pyöräilijä on pyöräilijä, autoilija autoilija. Ikään kuin meistä iso osa ei olisi sekä autoilija että pyöräilijä että jalankulkija. Baanan kuristajakin saattoi seuraavana päivänä olla jalankulkija, mutta uutisessa hän on pyöräilijä. Tai ikään kuin Käpylässä hermostunut autoilija ei pysäköityään jatkaisi matkaansa jalan.