Yhdysvaltalainen talouslehti Forbes tekee vuosittain listan maailman vaikutusvaltaisimmiksi arvioimistaan ihmisistä. Saksan liittokansleri Angela Merkel on pitänyt naisvaikuttajien kärkipaikkaa hallussaan jo kuusi vuotta peräkkäin. Tuoreimmalla naisten ja miesten yhteislistalla Merkel oli toisena Venäjän presidentin Vladimir Putinin jälkeen.

Saavutus on melkoinen, sillä Saksa on liittovaltio, jonka perustuslaki pyrkii estämään vallan keskittymisen. Puolueiden välinen kisa on kovaa, ja monipuoluehallitukset ovat pääsääntö. Maa on ollut halukas sitoutumaan EU:n yhteiseen päätöksentekoon. Myös Saksan turvallisuus perustuu liittoutumiseen ja pitkälle menevään yhteistyöhön.

Kaikesta tästä huolimatta Merkel, Itä-Saksassa varttunut kvanttikemian tohtori, on maailman vaikutusvaltaisimpia ihmisiä ja Euroopan merkittävin poliittinen johtaja.

Demokraattisten yhteiskuntien perusominaisuuksia kuitenkin on se, että johtajat voivat menettää paikkansa. Merkelin jatkon kannalta tämä syksy on ratkaiseva.

Viikko sitten sunnuntaina käydyt Mecklenburg-Etu-Pommerin osavaltiovaalit käynnistivät Saksassa Merkelin asemaa koskevan keskustelun, joka ei ota laantuakseen. Moni sanoo äänestäjien protestoineen nimenomaan Merkeliä ja hänen maahanmuuttopolitiikkaansa vastaan.

Vaalien tärkein tulos oli, että oikeistopopulistinen protestipuolue Alternative für Deutschland eli Vaihtoehto Saksalle tuli sosiaalidemokraattien jälkeen toiseksi ja ohitti kristillisdemokraatit eli CDU:n Merkelin omalla kotikentällä.

Näyttää mahdolliselta, että Vaihtoehto Saksalle ylittää äänikynnyksen vuoden kuluttua käytävissä liittopäivävaaleissa. Kyse olisi ensimmäisestä äärioikeiston puolueesta liittopäivillä toisen maailmansodan jälkeen.

Puolueen menestys rajaa mahdollisten hallituspohjien määrää. On hyvin mahdollista, että sosiaalidemokraattien ja kristillisdemokraattien suuri koalitio jatkaa myös vaalien jälkeen.

Silti paine Merkeliä kohtaan kasvaa. CDU:n baijerilaisen sisarpuolueen CSU:n johtaja Horst Seehofer listasi viime viikolla toimia, joilla maahanmuuttoa pitää kiristää.

Konservatiivisemman CSU:n uhkavaatimukset sisarpuolueelleen eivät ole varsinaisesti uutta Saksan politiikassa, mutta nyt moni myös CDU:n sisällä punnitsee, onko Merkel puolueelle valtti vai painolasti.

Merkelin henkilökohtainen suosio on laskenut syyskesän aikana viiden vuoden pohjalukemiin. Toisaalta 45 prosentin suosio on aivan toista luokkaa kuin vaikkapa Ranskan presidentillä François Hollandella. Ulkomaailman myrskytessä saksalaiset turvautuvat mielellään kansleriinsa. Se näkyi Britannian kesäkuisen brexit-äänestyksen jälkimainingeissa, kun Merkelin suosio kasvoi voimakkaasti.

Keskiviikkona Merkel ryhtyi puolustamaan asemaansa. Hän vetosi muihin puolueisiin, että ne vastaisivat oikeistopopulismiin tiedolla. Saksa muuttuu mutta pysyy Saksana, oli hänen viestinsä. Omaan linjaansa Merkel ei aio tehdä täyskäännöstä, vaikka on valmis säätämään sitä.

Poliitikoilta kaivattu johtajuus tarkoittaa käytännössä esimerkiksi johdonmukaisuutta ja paineensietokykyä. Ei ole ihme, että Merkel luokitellaan vahvaksi johtajaksi.

Saksassakin johtajan täytyy kuitenkin saada tuki äänestäjiltä. Vaaleihin on vielä vuosi, mutta poliitikot alkavat hermostua. Saksa on tähän asti ollut EU:ssa jatkuvuutta edustava voima. Jos Merkel joutuu väistymään, voi hyvin olla, että myös Saksa siirtyy poliittisen epävarmuuden ja heikkojen hallitusten aikaan.