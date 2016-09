Professori Matti Pohjolan terveiset Taloudenpuolustuskurssilla (7.9.) olivat kirkkaat: Suomen tulevaisuuden elintaso on kiinni siitä, saadaanko tuottavuus kasvuun vai ei. Apua ei tule – ainakaan riittävästi – työn määrän kasvusta.

Pohjolan mukaan pääoman puute ei ole tuottavuuden nostamisen este eikä yleisiä yritys- ja investointitukiakaan tarvita tuottavuuden nostossa. Kiinteätä pääomaa Pohjolan mukaan on, mutta tutkimus ja tuotekehitys (t&k) tarvitsisivat lisää rahaa. Viime vuosien taantumassa t&k-panostukset laskivat myös Ruotsissa. Nyt länsinaapurissa rahaa taas virtaa tähän tarkoitukseen. Suomessa t&k-rahan virrat vain ehtyvät.

Kehityssuunta kertautuu Suomen vientituotteissa: korkean teknologian osuus tavaraviennistämme on romahtanut. Tätä alempi osuus on vain kuudella Euroopan maalla. Suomi on pudonnut ihan väärään sarjaan, Pohjola tulkitsi.

Huomio pitää liittää maiden ”kantokykyyn”: näiden maiden elintaso ja sosiaaliturva ovat valmiiksi alempia.

Pohjolan terveiset menevät politiikan päättäjille. Jos tilannetta haluaa muuttaa ja pitää yllä Suomen elintasoa tuottavuuden kasvun avulla, on täysin selvää se, että koulutuksesta täytyy pitää huolta.