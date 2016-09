Helsinki päättää syksyllä uudesta yleiskaavasta. Lähiaikoina kaupunginhallitukseen menevän kaavaluonnoksen kipeimpiä kohtia on Keskuspuiston kohtalo. Yli satavuotiaan viheralueen nakertaminen on herättänyt vastalauseiden ryöpyn.

Kaavaluonnos on muuttunut käsittelyn aikana, ja rakentamisalueita on supistettu. Keskeinen kipupiste on kuitenkin ennallaan: kaava mahdollistaa rakentamisen Keskuspuistoon. Hämeenlinnanväylän varteen suunniteltu kaupunkibulevardi lohkaisee osan puistosta juuri sen kapeimmasta kohdasta ja kaventaa viherkäytäviä.

Keskuspuisto on suosittu ulkoilu- ja viheralue. Suomen Ladun mukaan se on Suomen suosituin ulkoilupaikka, jossa käy vuosittain jopa kaksi miljoonaa ihmistä. Se on hurja määrä: Suomen 39 kansallispuistossa kävi viime vuonna yhteensä 2,6 miljoonaa vierasta.

Paineita rakentamiselle tuo Helsingin kasvava väestö. Tuoreen ennusteen mukaan helsinkiläisiä on vuonna 2050 jopa 866 000, kun määrä on nyt 630 000.

Asuntoja tarvitaan, mutta viheralueetkin ovat tärkeitä. Helsinkiläisille tärkeän henkireiän supistamista kevyempi vaihtoehto voisi olla jo rakennettujen alueiden tiivistäminen entisestään.