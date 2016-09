Aamulehden mukaan Britannian EU-ero on edennyt hämmästyttävän hitaasti sen jälkeen, kun britit kallistuivat kesäkuun kansanäänestyksessä brexitin kannalle.

”Britannia ei ole eronnut yhteisöstä, eikä vielä ole oikein mitään käsitystä siitä, milloin se eroaa; tai tarkemmin ottaen ryhtyy eroamaan unionista.”

”Theresa May pitää kiinni ’brexit on brexit’ -linjastaan muttei anna vihjettäkään, milloin maa laukaisee Lissabonin sopimuksen 50. artiklan eli tekee eroamisesta myös muodollisesti varman asian.”

”Japanin johto on jopa esittänyt ehdoilta kuulostavia suosituksia Lontoolle. Se haluaa brittien pysyvän osana EU:n vapaan työvoimaliikkuvuuden aluetta ja sisämarkkinoita. Muuten se ei voi jatkaa nykyisiä kauppasuhteita.”

”Nykyisen ulkoministerin Boris Johnsonin ja muiden Britannian EU-eroa ajaneiden yksi perusväittämä oli, että äänestämällä EU-eron puolesta maa hankkii paremmat taloudelliset asemat Euroopassa. Propagandan henki oli, että EU-maat kyllä taipuvat perinteikkään Yhdistyneen kuningaskunnan edessä.”

”Vähitellen on tajuttu, ettei maa ole käynyt kauppaneuvotteluja 40 vuoteen. Kaikki on hoidettu Brysselissä EU:n nimissä ja toimesta. Lontoossa on huutava ’osaamisvaje’ tällä alalla. Todellista brexitiä saatetaan joutua sorvaamaan vielä vuosikaudet.”

Ilta-Sanomia huolettaa, että Suomessa syntyi alkuvuodesta ennätyksellisen vähän lapsia.

”Lapsia tehdään nyt vähän siitä huolimatta, että suomalainen yhteiskunta on kaikilla mittareilla arvioituna lapsille ja heidän vanhemmilleen hyvä paikka elää: neuvolajärjestelmä, äitiyslomat ja vanhempainvapaat toimivat, samoin peruskoulujärjestelmä.”

”Vauvakatoa edesauttavat myös ihmisten käyttäytymismuutokset prosessin alkupäässä. Seksi ja sukupuolinen kanssakäyminen ei kiehdo nuoria vanhaan malliin. Monelle riittää seksi itsensä kanssa – moni ei tarvitse sitä ollenkaan.”

”Nuoret elävät epävarmoja aikoja. Koulutus ei takaa työpaikkaa, ja kun ei ole töitä, lapsen hankkiminenkin siirtyy kauemmaksi. Mediassa lapsiperheen arki näyttäytyy monesti elämänä, josta vanhemmat eivät selviä ilman urotekoja. Harrastusten, koulun, työpaikan ja vapaa-ajan aikatauluttaminen tuntuu valinnalta, johon yhä useampi nuori ei halua itseään hirttää.”

”Yhteiskunnan asenteissakin lapsiperheisiin on tapahtunut kiristymistä; valtuustoon valittujen vanhempainrahoja heikennetään tai äitiyslomalta töihin palaava irtisanotaan.”

”Poliitikkojen on syytä herätä ongelmaan, eikä siihen riitä hallitukselta oman päivähoitomaksujen korotusesityksen peruminen. Tarvitaan oikeasti toimia esimerkiksi koulutuksessa ja nuorten työllistymisessä. Aikaa ei ole paljon. Yhteiskunnan biologinen kello tikittää.”