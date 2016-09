Keskustelu Ulkopoliittisen instituutin Venäjä-raportista on epäsuorasti muistuttanut, kuinka paljon poliitikot ovat viime vuosina nähneet vaivaa, jotta tutkimustieto hyödyttäisi päätöksentekoa.

Eduskuntauudistuksen satavuotisjuhlan kunniaksi eduskunta teki vuonna 2006 juhlapäätöksen nykymuotoisen Ulkopoliittisen instituutin perustamisesta. Päätöstä perusteltiin sillä, että kansainvälisiä suhteita koskevan riippumattoman tiedon tarve on kasvanut.

Valtioneuvosto tilasi Venäjä-raportin osana selvitys- ja tutkimustoimintaansa. Sen rahoitusta on kasvatettu, jotta tasavallan päätöksenteko ja johtaminen voisivat pohjautua tutkittuun tietoon.

Monimutkaista ja nopealiikkeistä maailmaa hahmottavan tiedon käyttö vaatii opettelua kaikilta mukana olevilta. Tutkijoiden näkemysten hyödyntäminen tai ainakin niiden tulkitseminen ei vie poliitikoilta valtaa eikä poista vastuuta. Poliittiset valinnat täytyy joka tapauksessa perustella riittävän hyvin.

Tutkijoiden pitää voida esittää arvionsa, mikä maailmassa on pysynyt ennallaan ja mikä on muuttunut. Päättäjien tehtävä on sen jälkeen pohtia johtopäätöksiä ja vastata niistä. On poliitikkojen etu, että he tunnistavat tämän työnjaon.