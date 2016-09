Toimiva aselepo Syyriassa olisi saavutus, jonka vaikutukset ulottuisivat myös Suomeen. Aselevon oli määrä astua voimaan maanantaina auringon laskiessa.

Runsaassa viidessä vuodessa Syyrian sodasta on tullut kansainvälisen politiikan musta aukko.

Sota on vaatinut synkimpien arvioiden mukaan jopa puoli miljoonaa ihmishenkeä. Luotettavia lukuja ei enää ole. Sota on käynnistänyt viime vuosikymmenten suurimman pakolaisaallon ja on kasvattanut terroristijärjestö Isisistä kansainvälisen hirviön. Väkivallan pysäyttämisestä on tullut vaikeampaa, kun osapuolten taakse on ilmaantunut joukko ulkopuolisia tukijoita hyvin erilaisin tavoittein.

Venäjä ja Yhdysvallat ovat avainasemassa ratkaisuyrityksissä. Ilman Venäjän apua Syyrian presidentti Bashar al-Assad ja hänen lähipiirinsä eivät olisi olleet vallassa Syyriassa enää vuosiin, vaikka he saavatkin sotilaallista apua myös Iranilta. Yhdysvallat on Syyriassa al-Assadin ja Venäjän tärkein vastavoima, vaikka eri kapinallisryhmät ovat riippuvaisia myös Persianlahden maiden ja Turkin tuesta.

Varhain lauantaiaamuna sovittu uusi aselepohanke syntyi Yhdysvaltain ja Venäjän kymmenen kuukautta jatkuneissa neuvotteluissa, joita ovat leimanneet pettymykset, katkokset ja Venäjän sotatoimien jatkuminen.

Sotatoimien piti loppua edelliseen John Kerryn ja Sergei Lavrovin ulkoministeritasolla neuvottelemaan tulitaukosuunnitelmaan helmikuussa, mutta silloin Venäjä vain vaihtoi pääosan ilmavoimiensa koneista Syyriassa tykistöön, helikoptereihin ja maajoukkoihin.

Ainakin lyhyellä aikavälillä uusi sopimus vaikuttaa edulliselta Venäjälle ja Syyrian hallitukselle.

Epäonnistuessaan tulitauko olisi taas yksi vastoinkäyminen presidentti Barack Obamalle, jonka päätöksenteko Syyrian sodassa on pitkään ollut tuskaisaa.

Jos aselepo kuitenkin pitää, se olisi merkittävä isku Isisiä ja terroristijärjestö al-Qaidaan verkottuneita ryhmiä vastaan.

Tulitauko antaisi selvän lisäajan al-Assadille, joka on vastuussa suuresta osasta sodan aiheuttamaa tuhoa. Sopimus ei edellytä häneltä mitään myönnytyksiä.