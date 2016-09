Aika harva Suomessa tai muualla Yhdysvaltain ulkopuolella tietää, keitä ovat Tim Kaine ja Mike Pence. Kyselyjen mukaan läheskään kaikki Yhdysvalloissakaan eivät tunnista Hillary Clintonin ja Donald Trumpin varapresidenttiehdokkaita nimeltä.

Demokraattisen puolueen presidenttiehdokkaana olevan Clintonin sairauskohtaus kameroiden edessä sunnuntaina kuitenkin käänsi julkisen huomion myös varapresidenttiehdokkaisiin.

Clintonin varamiehekseen valitsema Kaine on taustaltaan lievästi vasemmistolainen ensimmäisen kauden senaattori Virginiasta ja osavaltion entinen kuvernööri. Trumpin varamies Pence on Indianan kuvernööri ja entinen edustajainhuoneen jäsen, joka on tiukan konservatiivisesta linjastaan huolimatta maltillisen esiintyjän maineessa.

Clintonin tai Trumpin vaalivoiton myötä joko Kaine tai Pence olisi hieman kuluneen sanonnan mukaan vain sydämenlyönnin päässä presidenttiydestä. Kumpaakaan ei ole kampanjassa pahemmin tentattu valmiudesta hoitaa maailman vaativimmaksi sanottua tehtävää, mutta nyt kysymyksiä on odotettavissa.

Clintonin keuhkokuumeeksi ilmoitettu sairaus ehti jo nostattaa arvioita, että hän joutuisi luopumaan ehdokkuudestaan ennen vaaleja. Siinä tilanteessa uuden ehdokkaan valitsisi demokraattisen puolueen kansallinen valtuusto enemmistöpäätöksellä.

Tarjokkaiden joukossa olisi demokraattien esivaalissa toiseksi jäänyt vasemmistolainen Bernie Sanders, vaikka esivaalitulos ei sido valtuustoa.

Presidenttikilpa Sandersin ja Trumpin välillä ei kuitenkaan ollut alkuviikosta näköpiirissä. Clinton ilmoitti palaavansa vaalikiertueelleen viimeistään torstaina, ja spekulaatio hänen terveydellään hieman laantui.

Tapahtuma kuitenkin havahdutti äänestäjät siihen, että sekä Clinton että Trump ovat presidenttiehdokkaiksi iäkkäitä. Trump on 70-vuotias ja Clinton 68-vuotias. Trumpin terveydentilasta ei tiedetä juuri mitään. Clintonin tuorein julkinen lääkärinlausunto on yli vuoden takaa.

Yksi seuraus Clintonin sairastumisesta on, että molemmat julkistanevat lähipäivinä aiempaa enemmän tietoa terveydestään.

Kohu on kohdistunut ennen kaikkea Clintoniin, mutta avoimuuden vaatiminen nyt myös Trumpilta on suurempi muutos aiempaan asetelmaan. Tähän asti Trump on voinut syyttää Clintonia salailusta ja petollisuudesta mutta on samalla kuitannut oman terveydentilansa lääkärikaverin ylimalkaisella kehaisulla. Toisin kuin Clinton, Trump ei ole julkistanut verotietojaankaan.

Vaikka molemmat presidenttiehdokkaat osoittautuisivat niin terveiksi kuin he itse väittävät olevansa, vaalikampanjassa on tapahtunut käänne.

Clintonin sairastuminen ja sen salaaminen huolestuttavat hänen tukijoitaan Yhdysvalloissa.

Kyselyissä Clintonin pääongelmiin kuuluu heikko luotettavuus, joskin Trumpia pidetään vielä epäluotettavampana. Keuhkokuumeen salaaminen ja myöntäminen vasta pakon edessä kaksi vuorokautta diagnoosin jälkeen lisäävät vaikutelmaa pakonomaisesta yksityisyyden suojaamisesta, joka ajoittain heikentää Clintonin arvostelukykyä.

Trump onnistui ainakin aluksi poikkeuksellisen hyvin olemaan hiljaa Clintonin sairaudesta. Se voi olla yhtä paljon itsesuojelua kuin huomaavaisuutta. Yhdysvaltalaiset miettivät nyt, miten ehdokkaat kestävät neljä vuotta virassa, joka yhden version mukaan sai jopa Barack Obaman portugalinvesikoiran harmaantumaan.