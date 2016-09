Pian kuusikymmentä vuotta täyttävä nainen otti sähköpostilla yhteyttä Atlantin takaa. Hän etsi sukulaisiaan.

Nainen oli pitkän pohtimisen jälkeen teettänyt dna-analyysin perimästään. Vastoin odotuksia hänellä ei olekaan serkkujensa tavoin suurta määrää sukulaisia Italiassa, vaan biologisen isän jäljet vievät todennäköisesti Suomeen.

Analyysin mukaan meillä on yhteisiä esivanhempia muutaman sukupolven takana. ”Voisitko auttaa?” hän kysyi.

Ainakin pystyin neuvomaan häntä paremmin tietävien pariin. Tämänkaltaiset yhteydenotot Yhdysvalloista eivät nykyään ole mitenkään harvinaisia.

Nainen on syntynyt Michiganissa, joka on Yhdysvaltojen merkittävin suomalaiskeskittymä. Kymmenillätuhansilla osavaltion asukkailla on suomalainen tausta, kiitos runsaan sadan vuoden takaisen joukkomuuton.

Voi olla, että joku tietokantoja ja taulukkolaskentaohjelmia taitava sukututkija löytää perheen, josta hänen suomalainen perimänsä ehkä on peräisin. Siihen asti hän pystyy lähinnä vain ihmettelemään uusia tietoja omasta taustastaan.

Nainen ei ole ainut uuden tekniikan mahdollisuuksia hyödyntävä sukunsa tutkija. Lehdet ja kirjat kertovat monia kiinnostavia tarinoita omien juurien etsijöistä.

Tässä tapauksessa kyse oli lähinnä halusta eläytyä edellisten sukupolvien elämäntilanteisiin. Uusi tieto ei vie häneltä läheisiä ihmisiä eikä ehkä tuo uusiakaan. Hänen perheensä pysyy ennallaan, vaikka käsitys oman dna:n lähteistä muuttuisi.

Viestienvaihdon aikaan eduskunta kävi keskustelua kansalaisaloitteesta, jonka allekirjoittajat haluaisivat palauttaa avioliittolain ennalleen. Yksittäisistä puheenvuoroista kuulsi läpi suoraviivaisen biologinen tapa määritellä perhe.

Maailma näyttää kovin toisenlaiselta, kun ihminen järjestää uusiksi käsitystä biologisesta taustastaan. Naisen perhe on koostunut ja koostuu ihmisistä, jotka haluavat huolehtia toisistaan. Silloin puhutaan jostain muusta kuin kromosomeista.

Jollekin uusi tieto biologisesta taustasta voi vaikuttaa myös kuvaan omasta itsestä. Amerikkalaisnaisella biologia ja juridiikka eivät olleet tärkeitä motiiveja oman taustan selvittämiseen.

Nainen toivoi, että uuden tiedon avulla hän oppisi katsomaan asioita myös jonkun toisen ihmisen näkökulmasta.