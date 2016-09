Euroopan unionin yhteinen puolustus ei ole harhakuva vaan hyvin etäinen tavoitetila. Siihen vedoten voidaan ottaa pieniä askelia eteenpäin, vaikka samalla päämäärä loittonisi.

Kyse on enemmän konttaamisesta kuin harppauksista.

Esimerkkejä edistymisestä löytyi, kun EU-komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker puhui keskiviikkona yhteisestä puolustuksesta vuosittaisessa linjapuheessa Strasbourgissa.

Konkreettisin toteutumassa oleva uusi hanke on yhteinen sotilas- ja siviilioperaatioiden esikunta, jonka perustamista Britannia jarrutti usean vuoden ajan.

Samalla yhteispuolustuksen päämäärä kuitenkin loittoni. Juncker joutui ottamaan huomioon, että brexitin seurauksena EU-maiden yhteenlasketusta puolustuskyvystä irtoaa sen suurin yksittäinen osa. Britannialla on ollut EU:n ylivoimaisesti suurin puolustusbudjetti ja sen mukaiset voimavarat.

Hankkeet EU:n yhteisen puolustuksen vahvistamisesta eivät johdu Britannian valmistelemasta EU-erosta, mutta brexit muokkaa näitä hankkeita.

Tärkein sysäys kehitykselle on ollut pakolaiskriisi. Se osoitti viime vuonna, ettei EU nykyisellään pysty hallitsemaan oman alueensa rajoja. Puolustuksen vahvistaminen nivoutui Junckerin puheessa rajavalvonnan vahvistamiseen.

Lisäksi EU:ssa on jo pitkään korostettu uskottavan eurooppalaisen puolustuksen tarvetta myös ilman Yhdysvaltain tukea, jonka varassa Nato toimii. Suomessa teemaa on pitänyt esillä erityisesti presidentti Sauli Niinistö.

Samalla Venäjän Ukrainassa johtamat sotatoimet ovat nostaneet esille informaatiosodan ja muun strategisen horjuttamisen uhat. EU soveltuu niiden hallintaan joiltain osin paremmin kuin sotilaalliseen voimaan keskittyvä Nato.

Yhteisestä puolustuksesta on valmistunut tukkukaupalla tutkijoiden selvityksiä ja EU-neuvostojen päätelmiä. Vuodesta 1993 noudatettuun Maastrichtin sopimukseen kirjattu EU:n yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka laajeni yhteiseksi turvallisuus- ja puolustuspolitiikaksi jo vuonna 2009 voimaan tulleessa Lissabonin sopimuksessa.

Pitkään jatkuneen hankkeen ongelma on, ettei kenelläkään ole enää kovin uutta ehdotettavaa. Kesällä käynnistyi kuitenkin uusi vaihe, jossa on mukana aiempaa enemmän poliittista tahtoa. Euroopan turvallisuushuolet on havaittu todellisiksi eikä vain teoreettisiksi.

Yksi keskeinen teema on EU:n ja Naton yhteistyön edistäminen. Se oli erillisenä tavoitteena heinäkuussa Varsovassa pidetyssä Naton huippukokouksessa, jonka poliittisiin keskusteluihin myös Suomi ja Ruotsi osallistuivat. Yhteistyölle on kuitenkin käytännön esteitä Nato-maa Turkin ja EU-maa Kyproksen jatkuvien kiistojen vuoksi.

Toistaiseksi EU:n yhteinen puolustus tarkoittaa lähinnä yhteistä kriisinhallintaa ja yhteistyötä sekä puolustushankinnoissa että koulutuksessa.

Yleisin teema puheissa EU:n puolustuksesta on yhteisistä hankinnoista koituva säästö. Käytännön esimerkkejä yhteishankinnoista on toistaiseksi vähän.

Merkittävä uusi kannanotto on Ranskan ja Saksan valmistelema yhteinen puolustuslinjaus, jonka pohjalta EU:n yhteisen esikunnan perustaminen etenee. Hankkeita on määrä vetää yhteen epävirallisessa huippukokouksessa Bratislavassa perjantaina ja virallisessa huippukokouksessa joulukuussa.

Nyt jo kuitenkin tiedetään, ettei yhteinen puolustus synny vain pitämällä kokouksia.