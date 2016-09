Hallitus haluaa ottaa käyttöön uuden yritystuen. Sillä tuettaisiin paljon energiaa kuluttavaa teollisuutta ilmastonmuutoksen hillinnästä koituvien kustannusten peittämisessä. Lakiesitys päästökaupasta johtuvien epäsuorien kustannusten kompensaatiosta on määrä antaa eduskunnalle tänään torstaina.

Uusi tuki on ongelmallinen. Sillä tuettaisiin sitä, mitä päästökaupalla halutaan vähentää eli energiankulutusta. Sen lisäksi vaarana on, että paljon energiaa käyttäville yrityksille maksettava tuki vähentää pyrkimyksiä etsiä energiapihejä ja vähäpäästöisiä ratkaisuja. Tämäkin on ristiriidassa ilmastotavoitteiden kanssa.

Lakiesityksen mukaan kompensaatio turvaisi Suomen sähköintensiivisen vientiteollisuuden kilpailukykyä ja vähentäisi hiilivuodon riskiä eli yritysten siirtymistä alhaisempien kustannusten maihin. Tämä lisäisi maailmanlaajuisia päästöjä.

Tuki olisi 232 miljoonaa euroa vuosina 2017–2021. Valtaosa rahasta menisi metsäteollisuudelle.

Kompensaatiotukea on arvostellut muun muassa Valtion taloudellinen tutkimuslaitos Vatt, joka ei pidä tukea tarkoituksenmukaisena. Vattin mukaan hiilivuotoriski on uskomus, ei havaintoihin perustuva tosiasia. Sen sijaan tutkimukset osoittavat, että energiaintensiiviselle teollisuudelle jo nyt maksetut tuet, kuten energiaveron palautus, ovat olleet hyödytöntä valtion varojen tuhlausta.

Vattin kesäkuussa julkaiseman tutkimuksen mukaan paljon energiaa käyttäville suuryrityksille maksettu tuki ei ole parantanut kilpailukykyä. Sen sijaan valtio menettää vuosittain 200 miljoonaa euroa saamatta rahoilleen vastinetta.

Tuet voitaisiin Vattin mukaan poistaa vaikuttamatta yritysten kilpailukykyyn. Energialeikkuri sen sijaan vääristää kilpailua ja pahimmillaan jarruttaa uusiutuvaan energiaan perustuvaa tuotantoa.

Myös yritystuista pitää pystyä leikkaamaan. Tai ainakin tulee pidättäytyä uusista tukimuodoista, joilla lyödään muita tavoitteita korville. Yritysten toimintaedellytysten parantamiseen kuuluu myös tehottomien yritystukien karsinta. Se olisi yleisen edun ja reilun kilpailun mukaista.