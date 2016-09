Hallitus julkisti torstaina ensi vuoden talousarvioesityksensä kokonaan. Samana päivänä valtiovarainministeriö julkaisi taloudellisen katsauksensa.

Katsauksen perusteella ei ole aihetta odottaa, että mainittavaa käännettä parempaan olisi tulossa. Talous kasvaa lähivuodet kituliaasti, noin prosentin vuodessa. Julkinen talous pysyy koko vaalikauden alijäämäisenä, vaikka alijäämä pienenee hieman. Velaksi elämiselle ei siis näy loppua.

Kannattaa kiinnittää huomiota erityisesti työllisyyden kehittymiseen. Hallitus on luvannut muuttaa asioita niin, että hallituskauden aikana maahan syntyy 110 000 työpaikkaa lisää. Vain työllisyysasteen nousun avulla saadaan julkisen talouden velkakehitys ensin pysähtymään ja sitten kääntymään laskuun hallituksen tavoitteen mukaisesti.

Vielä runsas vuosi sitten keväällä, hallitusneuvottelujen aikaan, tulevien hallituspuolueiden puheenjohtajat esiintyivät jämäkästi palkansaajien suuntaan. Vuodessa kaikki muuttui. Tärkein syy oli perussuomalaisten kannatuksen romahtaminen.

Hallitusta on moitittu siitä, että se heittäytyi kilpailukykysopimuksen vangiksi. Asia ei ole aivan niin. Hallitus on lähinnä perussuomalaisten kannatuskehityksen vanki. Erityisesti pääministeri Juha Sipilä (kesk) joutuu kannattelemaan hallituskumppania.

Tilanne turhauttaa kokoomusta. Tiukka taloudenpito on ollut Iiro Viinasesta ja Sauli Niinistöstä lähtien puolueelle kunnia-asia. Kokoomuksessa on kannettu huolta siitä, että pääministeri Juha Sipilä (kesk) keskittyy hallituksen pitämiseen koossa ja hallitusohjelman toteuttaminen on jäänyt toisarvoiseksi.

Hallitus pohtii parhaillaan työmarkkinajärjestöjen kanssa uusia muutoksia muun muassa työttömyysturvaan. Työllisyyspaketilla olisi määrä luoda 10 000 työpaikkaa lisää.

Virkamiesten valikoimassa oli ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastaminen, mutta tässä vaiheessa lienee selvää, ettei porrastusta tule. Sen varmisti perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Sampo Terho HS:n haastattelussa (10.9.). Terho sanoi, etteivät perussuomalaiset tue työttömyysturvan porrastamista.

Kolmikantainen työryhmäkään tuskin porrastusta esittää. Kun perussuomalaiset jo torjui sen, kuinka esimerkiksi SAK voisi enää siihen suostua?

Työryhmässä toivotaan kuitenkin, että hallituksen tavoitteeseen päästään muilla keinoin. Hallituksen toimeksiantoa on tulkittu luovasti.

Ellei kolmikantainen työryhmä pääse riittävän järeisiin tuloksiin, hallituksella olisi teoriassa vapaat kädet tehdä työttömyysturvalle mitä haluaa. Hallitus lupasi valmistella työelämään ja ansioturvaan tulevat muutokset yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa. Yhteisistä päätöksistä kilpailukykysopimuksessa ei sanota mitään.

Vaan kuka vielä luulee, että hallitus uskaltaisi enää tehdä mitään vastoin palkansaajajärjestöjen tahtoa? Todennäköisesti hallitus ristii nyt kätensä tästä lähtien ainakin kuntavaaleihin asti ja toivoo, että työllisyys sittenkin kohentuu.

Mikäli toteutunut kehitys jää lisää jälkeen hallitusohjelman kunnianhimoisista tavoitteista, hallituksen pitäisi ainakin periaatteessa päättää joistakin lisätoimista julkisen talouden tasapainottamiseksi. Hyvä tilaisuus siihen olisi hallituksen puolivälitarkastelu ensi keväänä. Poliittinen realismi taitaa kuitenkin johtaa siihen, että hallitus lykkää puolivälitarkastelunsa kuntavaalien jälkeiseen aikaan.