Ensi sunnuntai on Venäjällä vaalipäivä. Maan rajojen ulkopuolelta katsoen kiinnostavimmat ovat parlamentin alahuoneen eli duuman vaalit. Samana päivänä valitaan kuitenkin myös nelisenkymmentä alueellista parlamenttia, muutama kuvernööri sekä paikallisia päättäjiä.

Maan sisältä katsoen vaalipäivä ei ole yhtä kiinnostava. Se lienee myös nykyisten vallanpitäjien tavoite. He tekevät kaikkensa, jotta joulukuun 2011 duuman vaalien jälkeiset tapahtumat eivät toistuisi. Silloin pettymys vaalitulokseen laukaisi mielenosoituksia eri puolilla Venäjää.

Parin viime vuoden aikana tyytymättömyyden aiheet ovat vain lisääntyneet Venäjän talouden alamäen takia. Vaikka presidentti Vladimir Putin on pysynyt suosittuna, epäsuosio on tarttunut jo pääministeri Dmitri Medvedeviin ja tämän johtamaan Kremlin omaan puolueeseen Yhtenäiseen Venäjään.

Ukrainan esimerkki osoittaa, että vallanpitäjien kannattaa olla huolissaan, jos kansa protestoi kaduilla. Vaalit onkin nyt siirretty venäläisittäin rauhalliseen vuodenaikaan. Vaalijärjestelmä on palautettu lista- ja henkilövaalin yhdistelmäksi, joka sietää paremmin valtapuolueen epäsuosiota. Vaalipiirien rajat on piirretty uusiksi niin, että kaupunkien protestiäänten vaikutus jäisi pieneksi.

Rangaistukset luvattomista mielenosoituksista vaalien aikaan ovat kovat. Järjestyksenpitoon voidaan käyttää tarvittaessa kansalliskaartia.

Pelkoa vallan vaihtumisesta duuman vaalien tuloksen takia ei kuitenkaan ole. Kaikki todennäköisesti paikkoja saavat puolueet ovat omalla tavallaan uskollisia nykyiselle valtakoneistolle. Duuman ulkopuolinen oppositio on heikko ja hajanainen eikä siksi kovin uskottava.

Kysymys vallanvaihdosta on kuitenkin aina läsnä myös tiukasti johdetuissa yhteiskunnissa. Neuvostoaikana kommunistinen puolue hoiti vallansiirron, mutta nyt menettely on epäselvä. Kun Putin joskus siirtyy tai päätyy sivuun, on arvoitus, miten hänen seuraajansa valikoituu.

Epävarmuutta lisää se, että Putin on viime aikoina siirtänyt lähipiirinsä uskollisia jäseniä syrjään. Todellinen valta on yhä harvemmissa käsissä.