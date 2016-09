Tyly ja potilasta vähättelevä käytös, kielteinen ilmapiiri ja epätietoinen odottelu nousivat esiin, kun Helsingin Sanomat kysyi lukijoiltaan kokemuksia terveydenhuollon päivystyksistä. Ymmärrystä sen sijaan toi päivystysyksiköiden niukka hoitajamitoitus.

Keskustelu päivystysten laadusta ryöpsähti, kun helsinkiläinen lääkäri kirjoitti huonosta kokemuksestaan mielipidesivulla (HS 14. 9.). Lääkärin mukaan kohtelu sairaalan päivystysyksikössä oli epäystävällistä ja välinpitämätöntä.

Kirjoitus poiki HS:n verkkokyselyyn yli 6 000 vastausta, joissa ihmiset kertoivat kokemuksistaan (HS 15. 9.). Vastausten valtava määrä kertoo osaltaan siitä, että terveydenhuollon laatu kiinnostaa suomalaisia. Jokaisella on siitä omakohtaisia kokemuksia.

Päivystykseen joutuminen on ihmiselle yllättävä ja ennakoimaton tilanne. Epätietoisuus sairauden laadusta ja siitä, kuinka kauan sen selvittämistä ja hoitoa joutuu odottamaan, lisää huonoa oloa.

Päivystyspisteitä on myös karsittu. Vuoden 2015 alussa voimaan tullut päivystysasetus kiristi sairaalan laitteita ja tiloja koskevia vaatimuksia. Asetuksen mukaan ympärivuorokautiset päivystykset on järjestettävä yhteispäivystyksinä, joissa on sekä perusterveydenhuollon että erikoisalojen lääkäreiden palvelua.

Käytännössä tämä siirsi ympärivuorokautiset päivystykset sairaaloihin. Samalla monen matka päivystykseen kasvoi, samoin ruuhkat ilta- ja yöpäivystyksissä.

Päivystyksissä tarjotaan apua äkillisiin vaivoihin. Päivystystyö koettelee myös henkilökuntaa: työlle on sekä suurten potilasmäärien että erilaisten tapausten laajan kirjon vuoksi luonteenomaista yllätyksellisyys. Kiireellinen sairaanhoito edellyttää nopeita päätöksiä sekä välitöntä arviointia ja hoitoa. HS:n kyselyyn vastanneet eivät koe aina saaneensa tällaista palvelua.

Kertomukset yksittäistapauksista kertovat laajemmasta ongelmasta, joka pitää ottaa vakavasti. Ongelmat eivät läheskään aina ole kiinni resursseista, vaan niihin voi monesti puuttua muuttamalla työn organisointia ja asenteita. Vastuu hoidon laadusta on niin johdolla kuin henkilöstölläkin.