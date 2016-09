Tuttu tilanne: autoilija pysähtyy suojatien eteen, koska kadun yli on astumassa jalankulkija. Autoilija odottaa. Jalankulkija odottaa.

Autoilija odottaa edelleen. Jalankulkija alkaa hermostuneesti hymyillen viittilöidä – ”teidän jälkeenne”.

Tämän vuoden aikana Helsingissä on hämmästelty liikenneraivoa muun muassa Herttoniemenrannassa, Baanalla, Kumpulassa ja Aleksilla. Milloin pyöräilijä on lyönyt, milloin autoilija ajanut päälle.

Voisi ajatella, että kohteliaisuus olisi tässä ilmapiirissä tervetullutta – edes suojatiellä, edes jalankulkijan suunnalta.

No, ei ole. Autoilijalle tietä antava jalankulkija rapauttaa vaivalla opittuja ja vielä suuremmalla vaivalla noudatettuja liikennesääntöjä.

Ennen kaikkea hän vaarantaa tilanteessa muut jalankulkijat. Yksi ihminen voi päättää antaa auton mennä edeltä, mutta toinen suojatietä lähestyvä luottaa tietenkin siihen, että autoilija ei aja päälle.

Ratin takana istuvan näkökulmasta on samoista syistä hankala ottaa kyseenalainen kohteliaisuus vastaan.

Onneksi tällainen sekoilu näyttäisi olevan vähenemään päin, sillä oikeuksistaan piittaamattomat jalankulkijat tuntuvat järjestään olevan vanhempaa väkeä.

Arkihavaintojen perusteella nuoremmat helsinkiläiset tuntevat hyvin liikennesäännöt – oikeutensa – ja astuvat reippaasti kadun yli. Selkeää, toimivaa.

Samalla ratin takanakin opitaan toivottavasti olemaan tarkkana ja pysähtymään.

Vai opitaanko? Useampikin ulkoimailta takaisin Helsinkiin muuttanut tai täällä pitkästä aikaa vieraileva on hämmästellyt aggressiivista liikennettä. Vallitseeko täällä sittenkin raivokas, Länsi-Euroopasta poikkeava ilmapiiri?

Yleistä fiilistä on vaikea mitata, mutta jotain voi päätellä Helsingin liikenteessä loukkaantuneiden ja kuolleiden määrästä: se on laskussa. Tänä vuonna pääkaupungin liikenteessä on kuollut yksi ihminen – raitiovaunun yliajamana. Tätä ennen turvallisin vuosi on ollut 2010, jolloin kuolleita oli viisi.

Raivoakin on, tietenkin. Yksittäiset tapaukset leviävät nopeasti sosiaalisessa mediassa, usein yksipuolisesti kuvailtuina. Liikenneraivo on myös kiinnostava ja siksi oivallinen uutisaihe.

Parhaiten ikävyyksien välttäminen onnistuu perinteisellä, tylsällä tavalla: noudattamalla sääntöjä.