Britannian hallitus antoi viime viikolla etenemisluvan Hinkley Pointin ydinvoimalahankkeelle. Päätös tarkoittaa, että Britannia ryhtyy pitkän tauon jälkeen rakentamaan ydinvoimaa. Kokonaisuuden hintalapuksi on arvioitu 18 miljardia puntaa eli noin 21 miljardia euroa. Laitos tuottaisi ensi vuosikymmenen jälkipuoliskolla 7 prosenttia saarivaltakunnan sähköstä.

Kolmasosa rahoituksesta tulee Kiinasta, minkä lisäksi kiinalaisten kanssa on sovittu myös muista energiahankkeista. Vastapainoksi Britannian hallitus haluaa itselleen sananvaltaa energiayritysten omistusten tulevissa muutoksissa.

Kaksi kolmasosaa rahasta tulee ranskalaiselta EDF-energiayhtiöltä, joka myös vastaa laitoksen rakentamisesta. Sen vastapainoksi Britannian hallitus on luvannut ydinvoimalan tuottamalle sähkölle 35 vuodeksi takuuhinnan, joka on yli kaksi kertaa niin korkea kuin tämänhetkinen markkinahinta.

Ranskan kautta hanke kytkeytyy myös Suomeen. Ranskan valtion 85-prosenttisesti omistama EDF on määrätty pelastamaan osia Arevasta, joka rakentaa Eurajoen Olkiluotoon kolmatta ydinvoimalaa. Vaikka EDF on suuri, Hinkley Point on sillekin suuri pala haukattavaksi. Energiajätin talousjohtaja Thomas Piquemal irtisanoutui viime maaliskuussa ja sanoi, että hanke voi uhata koko EDF:ää.

Ranskalaiset ovat myymässä Britanniaan EPR-tyyppistä voimalaa. Ensimmäisenä vastaavan laitoksen osti Teollisuuden Voima. Toisena käynnistyi EDF:n oman laitoksen rakentaminen Flamanvilleen Ranskaan. Kumpikin hanke on pahasti myöhässä.

Jos EDF joutuu laittamaan asiat omalta kannaltaan tärkeysjärjestykseen, Hinkley Pointin suurhanke ja oman Flamanvillen voimalan saattaminen loppuun ovat kärkisijoilla. Olkiluodon tappiollista hanketta yhtiö ei haluaisi ottaa Arevan pesänselvityksessä taakakseen.

Kulissien takainen vaikuttaminen on juuri nyt kiivaimmillaan, sillä nykymuotoisen Arevan aika on käymässä vähiin. Britannia on tehnyt ratkaisujaan katsomalla Kiinaan, Ranska katsoo Britanniaan ja Suomi katsoo Ranskaan. Viime viikon päätösten seuraukset Olkiluodossa ovat suomalaisille vielä täysi arvoitus.