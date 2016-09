Yksi syksyn suuria uutisia on ollut rakennusalan työntekijöiden ja työnantajien sopima kuuden euron tuntipalkka.

Kyseessä on työkokeilu, jossa nuori voi kokeilla rakennusalan töitä kuuden euron tuntipalkalla. Se on selvästi vähemmän kuin alan vähimmäispalkka (11,29 euroa tunnilta) tai ammattiopiskelijoiden kesätyöpalkka (9,94 euroa tunnilta).

Ääripäistä katsottuna tämä on joko työmiehen törkeää riistoa ja halpatyötä tai työnantajalle todella kallis koulutusjärjestely.

Rauhallisemmin katsottuna kokeilussa alaa vielä opiskelematon nuori tai vaikka maahanmuuttaja voi kokeilla, sopisiko rakennusala hänelle. Samalla on mahdollisuus saada jonkin verran tulojakin. Riistoa rajoittamaan on luotu erilaisia ehtoja: aiempaa työkokemusta alalta ei saa olla, kuuden euron palkalla voi olla töissä tasan puoli vuotta ja kokeiluun voi tulla vain kerran eli sitä ei voi ketjuttaa.

Kuulostaa aika hillityltä. Mikä tässä on sitten niin kova juttu, että asiasta vaahdotaan elinkeinoelämän seminaarien taukokahveilla ja politiikan käytävillä, ja työntekijäliiton puheenjohtaja joutuu harkitsemaan luotiliivejä kovan palautteen takia?

Poikkeuksellista sopimuksessa on ensinnäkin se, että työntekijäliitto on valmis sopimaan palkat alle pyhän tessin eli työehtosopimusten. Vaikkakin vain rajatussa kokeilussa.

Tosin esimerkiksi Teknologiateollisuuden sopimuksessakin on nuorille oma harjoittelijataulukko.

Silti Rakennusliiton sopimus on niin kova juttu, että elinkeinoelämä ja esimerkiksi kokoomus ovat olleet aiheesta poikkeuksellisen hiljaa. Sopimuksesta on iloittu kyllä takahuoneissa, mutta ei julkisesti. Jopa Juhana Vartiainen (kok) on malttanut olla tviittaamatta asiasta!

Herkässä asiassa sopimukselle ei ole haluttu antaa liian oikeistolaista tai työnantajamielistä leimaa. Yhden kansanedustajan mukaan hankkeelle ei ole haluttu antaa ”kokoomuslaista kuolemansuudelmaa”.

Sopimus on poikkeuksellinen toisestakin syystä. On merkille pantava fakta, että toinen sopijaosapuolista on juuri Rakennusliitto.

Liitolla on jossain määrin hankala tai ainakin tiukka maine. Se on demariliittojen joukossa harvoja vasemmistoliittotaustaisia ammattiliittoja. Se on usein vastahankaan silloinkin, kun muu ammattiliittorintama on myötähankaan.

Palkkojen tai ylipäätään työnantajien kustannusten alentamisesta on nyt pauhattu kohta puolitoista vuotta. Keinoksi siihen valittiin kiky eli työntekijöiden ja työnantajien keskusjärjestöjen ja maan hallituksen solmima kilpailukykysopimus.

Ketään ei yllättänyt, että juuri Rakennusliitto jäi sopimuksesta ulos. Ehkä osin siksi kuuden euron tuntipalkasta sopiminen oli niin suuri yllätys juuri Rakennusliiton suunnasta.

Työkokeilun rajaukset ovat sen verran tiukkoja, että saa nähdä, kuinka moni nuori lopulta kuudella eurolla työllistyy.

Mutta sopimuksen symboliarvo on sitäkin suurempi.