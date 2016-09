Taksiliikenne on saanut valtaosan huomiosta, kun liikenne- ja viestintäministeriö on valmistellut liikenteeseen liittyvää jättihanketta. Taksit ovat kuitenkin vain pieni osa liikennelakien uudistusta eli niin sanottua liikennekaarta, josta hallituspuolueet pääsivät pitkän väännön jälkeen sopuun tiistaina. Lopputulos vaikuttaa siltä, että joskus kompromissia kannattaa odottaa pidemmänkin aikaa: kaaren päässä vaikuttaisi olevan uudistus, joka oikeasti helpottaa kuluttajan liikkumista, kun eri liikennevälineitä voi yhdistellä joustavasti ja yhdellä lipulla voi matkustaa Suomen halki.

Uudistuksen tavoite on nimenomaan purkaa raja-aitoja liikennemuotojen välillä ja auttaa luomaan erilaisia palveluja ja niiden yhdistelmiä. Tähän pyritään keventämällä liikenteen sääntelyä, lisäämällä digitalisaatiota sekä edistämällä yrittämisen mahdollisuutta ja kilpailun tasapuolisuutta. Liikennekaarella yhdistetään ja uudistetaan sekä henkilö- että tavaraliikennettä koskevat säännökset alalla, joka on nyt vahvasti säännelty ja julkisin toimin ohjattu. Osa jopa 25 miljardin euron markkinasta on nyt käytännössä monopolia.

Taksiliikenteen sääntelyn keventäminen oli toki suurin kiistakapula uudistuksessa, jonka liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk) esitteli jo huhtikuussa. Perussuomalaiset irtautuivat hallitusohjelmassa olevasta hankkeesta heti. Puolue ei hyväksynyt Bernerin ajamaa taksilupien vapauttamista.

Nyt neuvoteltu sopu tuo taksit osaksi joukkoliikennemarkkinaa. Eduskunnan käsittelyyn menevän hallituksen esityksen mukaan taksiliikennettä ei vapauteta kokonaan, vaan kuljetusten laatu ja turvallisuus varmistetaan edelleen luvanvaraisuudella. Sekä taksiyritykseltä että kuljettajalta edellytettäisiin vastaisuudessakin lupaa.

Sääntelyä on kuitenkin tarkoitus väljentää merkittävästi: kiintiöt poistuvat ja taksiyrittäjäksi pääseminen helpottuu. Jatkossa taksiliikennettä voi harjoittaa kuka tahansa lupaehdot täyttävä. Edellytyksenä ovat riittävä vuorovaikutus- ja kielitaito sekä kyky auttaa erityisryhmiä. Taksiluvan haltijalla tulee olla toimipaikka Suomessa. Samat pelisäännöt koskisivat kaikkia kyytejä välittäviä operaattoreita, kuten Uberia.

Myös hinnoittelu vapautuisi eli hinnat määräytyisivät markkinaehtoisesti. Jos hinnat kuitenkin nousevat kohtuuttomiksi, liikenteen turvallisuusvirasto Trafilla on mahdollisuus puuttua asiaan ja määrätä hintakatto.

Kompromissi on myös uudistusten pitkä siirtymäaika, jonka tarkoitus on turvata taksiyrittäjyyden jatkuvuus ja yrittäjien mahdollisuus valmistautua muutoksiin. Liikennekaari tulisi voimaan heinäkuun 2018 alussa.

Taksiliikenne muodostaa kuitenkin vain 10–15 prosenttia kuljetusalan markkinoista. Liikennekaari tuo ison muutoksen erilaisiin matkaketjuihin, ja sen ansiosta kuluttaja voi helpommin vaihtaa liikennevälineestä toiseen.

Digitalisaatio mahdollistaa yhtenäiset matkaketjut kuluttajille. Vaikka jokaisella toimijalla on mahdollisuus päättää hintansa, sekä hinta- että reittitiedot pitää kertoa kilpailijoille. Lippu- ja maksujärjestelmien tulee olla yhtenäisiä.

Uudistus voi myös avata uusia markkinoita, kun kuljetuksia yhdistellään ja erilaisia kalustotyyppejä hyödynnetään. Matkustaja voi vastedes tilata tai ostaa mobiilisti kuukausilipun tai matkaketjupaketin, jolla pääsee liikkumaan eri liikennevälineillä.

Tieliikenteen jälkeen uudistusta onkin syytä jatkaa seuraavaan vaiheeseen, jossa mukaan tulevat rautatie-, vesi- ja lentoliikenne.