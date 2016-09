Virallinen totuus on, että Euroopan pankkisektorissa ei ole järjestelmäriskiä. Kaikki suurpankit selvittivät Euroopan keskuspankin stressitestit – eräät kirkkaasti, toiset vähän niukemmin.

Mutta epäilys elää taas. Kuten kohta kymmenen vuotta sitten iskenyt finanssikriisi opetti, finanssialallakin on kyse inhimillisistä tunteista: epäluulosta toisia toimijoita kohtaan, epävarmuudesta ja ahneudesta. Kun tulitikku työnnettiin syttyvään aineeseen, finanssikriisi roihahti – vaikka kaikki tiesivät, että näin ei pitänyt käydä. Yhdysvaltojen asuntomarkkinoiden subprime-tuotteet oli riskeineen levitetty tasaisesti ympäri maailmaa, ja riskien määrä suhteessa kaikkeen finanssivarallisuuteen oli häviävän pieni.

Italian hallitus päätti maanantaina, että maassa järjestetään kansanäänestys perustuslain muutoksesta 4. joulukuuta. Muutos vähentäisi alueiden sekä senaatin valtaa.

Äänestyksestä tulee äänestys Italian hallituksen ja erityisesti pääministeri Matteo Renzin luottamuksesta. Hallituksesta on yritetty äänestyksen lähestyessä painottaa, että näin ei ole. Silti on vaikea uskoa, että Renzin hallitus voisi jatkaa, jos pääministerin tukema uudistus ajaa karille. Italiaa uhkaisi hallituskriisi. Uudet vaalit eivät nykyisessä poliittisessa hajaannuksessa ehkä johtaisi nykyistä vahvempaan hallitukseen.

Italian elinkeinoelämän edusjärjestö Confindustria varoitti, että hallituksen kaatuminen ja poliittinen kriisi voivat johtaa taloudelliseen taantumaan, investointien kutistumiseen ja rahan pakenemiseen maasta.

Italiassa tämä olisi vaarallista. Italian pankeilla on taseissaan heikkoja luottoja arviolta 360 miljardin euron arvosta, ehkä 15–18 prosenttia lainakannasta. Virallinen arvio on alempi, mutta kyseessä on silti suuri summa: 200 miljardia euroa.

Monien italialaisten pankkien taseissa on valtion lainapapereita. Pankkien horjahtaminen tönäisisi Italian valtiota, joka sekään ei ole parhaassa iskussa. Ulkomaalaisista pankeista Italian talouteen ovat lainoituksellaan eniten sitoutuneet ranskalaiset pankit. Niiden taseet tosin ovat paljon terveempiä.

Kaiken lisäksi pankkien mahdollisesta pelastamisesta vallitsee ristiriita Italian hallituksen ja EU:n välillä. EU-sääntöjen mukaan omistajien tulee maksaa pelastuskuluja ensin, vasta sitten tulee muiden vuoro. Italian hallitus on sanonut, että se auttaa halutessaan pankkeja veronmaksajien piikkiin. Italiassa pankkien omistus on syvällä alueellisissa yhteisöissä ja kotitalouksissa, mikä selittää hallituksen haluttomuutta panna omistajia – äänestäjiä – eturiviin.

Italia ei ole koko euroalue, eikä muun Euroopan pankkien altistus Italian ongelmille ole valtavan suuri. Mutta railoja repeilee muuallakin.

Yhdysvaltojen talletusvakuuslaitos FDIC laskee, että Saksan suurin pankki Deutsche Bank on maailman riskialttein pankki, kun suhteutetaan sen oma pääoma kaikkeen taseessa olevaan – myös johdannaisiin. Saksalaispankki teki viime vuonna melkein seitsemän miljardin euron tappiot.

Lisäksi Deutsche Bank koki yllätyksekseen takaiskun Yhdysvalloissa. Yhdysvaltojen oikeusministeriö vaatii 14 miljardin dollarin korvauksia siitä, että pankki johti subprime-kriisissä sijoittajia harhaan. Deutsche Bankin odotettiin hakevan valtiolta tukea korvausneuvotteluissa, mutta Saksan hallitus kieltäytyi etukäteen. Pankin osakkeiden arvo putosi. Se heikentää pankin kykyä haalia vakavaraisuutta kasvattavaa pääomaa.

Uutta finanssikriisiä on näillä näytöillä turha povata. Mutta riskit Euroopan pankkisektorilla saattavat olla suurempia kuin virallisesti kerrotaan.