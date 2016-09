Ennen tietokonepelien aikaa pelattiin tulitikkupeliä. Kourallinen tulitikkuja kaadettiin kasaan. Sen jälkeen kasasta vedettiin vuoron perään yksi tikku. Tarkoituksena oli saada tikku ulos liikauttamatta muita tikkuja. Jos onnistui, vuoro siirtyi seuraavalle vetäjälle.

Saksan suurin pankki Deutsche Bank on eurooppalaisessa pankkijärjestelmässä tikku, jota ei voi liikuttaa tai vetää pois huojuttamatta koko kasaa. Ikävä kyllä Deutsche Bank on juuri nyt se pankki, joka on suurissa ongelmissa. Se on iso kiero tikku läjän laidassa ja osin tyhjän päällä. Deutsche Bank on järjestelmäriski.

Vuoden 2008 alussa sanomalehti The New York Times kertoi, että kaksi Yhdysvaltain markkinoilla toiminutta rahoituslaitosta – Goldman Sachs ja Deutsche Bank – kärsivät subprime-tuotteista vain vähäisiä tappioita, kun finanssikriisi iski. Subprime-paketit olivat arvopaperiksi muunnettuja ja eteenpäin myytäviä pakettiin piilotettuja huonoja ja hyviä asuntolainoja.

Deutsche Bank havaitsi hieman aiemmin kuin monet muut pankit, että kupla kasvaa ja subprime-kriisi iskee. Pankki alkoi myydä itsellään olevia paketteja muille ennen kuin hinta romahti. Samalla pankki alkoi ostaa rahoitustuotteita, joilla se pystyi suojautumaan asuntolainamarkkinoiden romahtaessa. Pankki siis veikkasi romahdusta ja myi olettamansa romahduksen ytimessä olevia tuotteita yhtä aikaa. Pankkikriisiä tutkinut Yhdysvaltain senaatin komitea arvioi pankin pelanneen kaksilla korteilla.

Kun kriisi lopulta iski, Deutsche Bank oli ensimmäisenä osoittelemassa muita pankkeja. Deutsche Bank kehotti muitakin tekemään heti alaskirjauksensa, jotta luottamus palautuisi rahoitussektorille.

The New York Timesin arvio vähäisistä tappioista oli ennenaikainen. Goldman Sachs ja Deutsche Bank joutuivat tekemään muutamien miljardien alaskirjauksia subprime-tuotteiden vuoksi. Hitaammat tosin tekivät suuremmat arvojen alennukset.

Pankki ei päässyt tälläkään veräjästä. Yhdysvaltain oikeusministeriö ilmoitti vaativansa Deutsche Bankilta korvauksia kaksilla korteilla pelaamisesta. Asiakkaiden harhauttamisen hinnaksi määriteltiin 14 miljardia dollaria.

Summa on huikea jopa suurpankin mittakaavassa. Deutsche Bank oli varautunut korvauksiin, mutta murto-osalla tästä summasta. Pankki teki viime vuonna jättimäiset tappiot, joten kassa ei ole suuren suuri. Vaikeuksien vuoksi pankin markkina-arvo on romahtanut: arvo alkaa olla sama kuin vaadittu korvaus.

Deutsche Bankin erityisongelma on, että pankin harteilla on valtava pino johdannaisia. Niiden nimellisarvoksi laskettiin viime vuoden lopulla yli 40 000 miljardia euroa. Johdannaisilla on aina vastapuolensa. Jos Deutsche Bank horjahtaa, johdannaiset siirtelevät järistystä kaikkialle.

Eurooppa on nykyisin paremmin suojautunut pankkikriiseiltä kuin kymmenen vuotta sitten. Jos johdannaisten pohja putoaisi, tilanteen hallinta olisi silti hankalaa. Johdannaisjäristyksien etenemisväylät voivat olla sellaisia, että ne kiertävät pankkien pelastusjärjestelmiä – rahoitusjärjestelmän säänneltyjä ja valvottuja kohtia.

Deutsche Bank on kiistänyt tiukasti hakevansa mistään apua. Saksan hallituskin kiistää laativansa apupaketteja. Mutta se on selvää, että jos apua haetaan tai sitä tarjotaan, siitä ei huudella etukäteen. Jos Deutsche Bank uhkaa kaataa kasan, Saksan hallitus ei jää odottelemaan ja toimimaan sovitun pelastusohjelman mukaisesti, jossa omistajien pitäisi maksaa ensiksi. Jos euroalueen ykkösmahti ohittaisi sovitun marssijärjestyksen, Deutsche Bank horjauttaisi myös pelastusjärjestelmän uskottavuutta.