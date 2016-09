Kun kolmesataa ihmistä kuolee ilmatorjuntaohjuksen pudottaessa matkustajalentokoneen Itä-Ukrainassa, on ilmiselvää, että asia pitää tutkia huolellisesti. Aluksi selvitetään onnettomuustutkinnassa, mitä on tapahtunut. Sen jälkeen rikostutkinnassa tarkastellaan, kuka on teon takana.

Aivan yhtä selvää on, että suomalaiset viranomaiset antavat apua kollegoilleen, jos Suomessa on tarvittavaa tietoa tai osaamista. Muut vaihtoehdot olisivat pöyristyttäviä.

Hollantilainen De Telegraaf -lehti kertoi alkuviikosta, että osa tutkintaan liittyvistä ohjuskokeista on tehty Suomessa aikoinaan Venäjältä hankituilla Buk-ohjuksilla. Suomalaiset täyttivät velvollisuutensa, kuten kuuluikin.

Vaiteliaisuutta asiassa on selitelty vedoten tutkintaprosessiin tai siihen, että kyse on viranomaisten yhteistyöstä eikä poliittisesta operaatiosta.

Kansainvälinen tutkijaryhmä totesi, että malesialaiskoneen pudotti Venäjältä tuotu ja Venäjän tukemien kapinallisten alueelta ammuttu Buk-ohjus. Sen jälkeen ohjusjärjestelmä palautettiin Venäjälle.

Suomen päättäjien pitää nyt pohtia, mikä on tutkimustuloksen perusteella tehtävä poliittinen johtopäätös ja miten syylliset saadaan vastuuseen teoistaan.