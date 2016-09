Ilkka antaa tukensa sille avulle ja tuelle, jota Suomi on antanut kansainväliselle tutkimusryhmälle Itä-Ukrainassa heinäkuussa 2014 alasammutun malesialaisen matkustajalentokoneen tapauksessa.

”Kansainvälinen yhteistyö rikosten selvittämisessä ei ole uutta. Tällä kertaa rikoksen tekopaikka ja siihen mahdollisesti osallistuneet antoivat tutkinnalle poliittisen sävyn. Ohjuskokeista on Suomessa tiennyt hyvin rajattu ja pieni joukko.”

”Kun rikos on tehty Ukrainassa ja jäljet voivat johtaa Venäjälle, ei anneta naapurivaltiolle liian aikaisin aihetta provosoitua. – – Toinen syy on yksinkertainen ja selkeä. Tutkinnallisista syistä on haluttu antaa tutkijoille työrauha.”

”Rikostutkinta ei ole suurvaltapolitiikan punttien siirtämistä, vaan totuuden etsintää. Hyvä, jos Suomesta on ollut siinä apua.”

Kainuun Sanomat toteaa, että osallistumisesta rikostutkintaan on ”meille tyypilliseen tapaan” nostettu häly.

”Suomi luonnollisesti ja epäröimättä avustaa kaikin mahdollisin keinoin vakavien kansainvälisen rikosten selvittämisessä. Poikkeuksia ei voi olla.”

”Olisiko oikeusapu ja ohjuskokeet pitänyt tehdä avoimesti, on toinen asia. Salailu johti nyt vain kiusallisiin kysymyksiin, miksi piti salailla. Ja uussuomettumisesta saatiin jälleen uusi esimerkki.”