Kollegan kännykkä soi kokouksessa. ”Jo kolmaskymmenes soitto tänään lapselta. Miksi isälle ei soiteta koskaan?”

Kuulostipa tutulta. Aiheesta on keskusteltu pinkeästi meillä ja muutamassa muussakin taloudessa.

Puhelin hankitaan lapselle yhä aikaisemmin hätätilanteiden varalle. Sitä saa mitä tilaa: tavoittavuuden paraneminen supistaa hätäkynnyksen olemattomaksi.

Tietoisen tai tiedostamattoman curling-vanhemmuuden siemen pesii kännykässä.

Lapsi ottaa ensisijaisesti yhteyttä äitiinsä seuraavissa tilanteissa: jokin asia on vinossa, jokin asia on hyvin, on huono olo, koulussa on ongelmia, koulussa ei ole ongelmia, mitä on ruokana, vaatteita ei löydy, saako pelata, voiko katsoa telkkaria, mitä on läksynä, joku on tyhmä, pitääkö lukea läksyt, voiko mennä kavereille, mikä täällä haisee, mitä tulee televisiosta, kissa on kateissa, onko pakko, millainen sää on, sisko tai veli kiusaa, koska tulet kotiin, on tylsää, mitä tekisin, kuka vie treeneihin, saako ottaa keksiä, sukassa on reikä, nurkassa on hämähäkki tai muuten vain.

Isään otetaan yhteyttä vain kahdessa tapauksessa: 1) äitiä ei ole saatu kiinni ja 2) äidiltä ei ole saatu lupaa johonkin.

Ei ole mitenkään tavatonta, että äidille pirautetaan ja kysytään, missä isä on. Siis edes yrittämättä soittaa isälle itselleen.

Kun lapsi pitää äitiään elämän info- ja terapiapisteenä, alkaa isänkin korvia jossain vaiheessa kuumottaa. Rajansa se on puhelinvaihteellakin.

Miksi sitten jälkikasvu soittaa mieluummin äidille kuin isälle? Syy on yksinkertainen: hoitotakuu toimii ja palvelu on parempaa. Äiti tarjoaa yhdellä soitolla kokonaisvaltaisen paketin, johon sisältyvät esitutkimus, hoito, empatia, syiden perkaus, seuranta ja ohjeistus vastaisuuden varalle.

Isien vahvuus on lyhyen tähtäimen improvisoinnissa. Esimerkiksi ruhjevammatapauksessa äiti rauhoittaa, antaa etäensiavun, varaa lääkärin ja lähtee itse paikalle tai hoitaa sinne jonkun muun. Isä laitattaa maalarinteipin haavaan.

Sinänsä ihmistaimen on hyvä saada sekä avaimet käteen -apua että luovuuteen perustuvaa neuvontaa.

Onko soittorumban kasautuminen vain toiselle vanhemmalle sitten isän vika? Täytynee soittaa äidille ja kysyä.