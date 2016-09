Sähköautoiluun siirtyminen vähentäisi merkittävästi liikenteen ilmastopäästöjä Euroopassa. Euroopan ympäristöviraston (EEA) tuoreen selvityksen mukaan sähköautoilu leikkaisi päästöjä tuntuvasti useimmissa maissa, vaikka sähkön tarve lisääntyisikin. Suurimmat hyödyt saadaan, kun sähkö tuotetaan uusiutuvilla energianlähteillä, mutta etua tulisi myös fossiilista energiaa käytettäessä.

Pakokaasuttomat sähköautot auttaisivat myös parantamaan kaupunki-ilman laatua. Hengityselinsairauksia aiheuttavien typen oksidien ja pienhiukkasten päästöt vähenisivät.

EEA:n mukaan sähköautot ovat tärkeässä roolissa, kun EU pyrkii 80–95 prosentin päästövähennyksiin vuoteen 2050 mennessä. Vaikka sähköautojen valmistus aiheuttaa enemmän päästöjä kuin perinteisten autojen tekeminen, koko elinkaaren vertailussa sähköautot nousevat edelle. Pariisin autonäyttelyssä kävi ilmi, että myös suuret autonvalmistajat ovat tulossa sähköautomarkkinoille.

Kaikista Euroopassa myydyistä uusista autoista vasta 1,2 prosenttia on sähköautoja, mutta muutamissa maissa sähköautot ovat yleistyneet nopeasti. Ehdoton ykkönen on Norja, jossa sähköautoja on jopa kolmannes uusista autoista. Markkinat kasvavat nopeasti myös Tanskassa, Hollannissa ja Ranskassa. Sähköautot ovat kustannustehokas tapa vähentää päästöjä, joten sähköautoilua tuetaan myös taloudellisin kannustimin.

Suomessa sähköautot ovat yleistyneet hitaasti. Latauspisteitä on yhä melko harvassa suurten kaupunkien ulkopuolella, joten maakuntamatka sähköautolla voi käydä hankalaksi. Sen sijaan kaupunkiliikenteessä hiljainen ja ajossa päästötön sähköauto on kelpo vaihtoehto.

Suomen autokanta uusiutuu verkkaisesti, ja verrattuna muihin Euroopan maihin Suomessa ajetaan keskimääräistä vanhemmilla autoilla. Lisäksi liikenne on täällä yhä pitkälti fossiilisista polttoaineista riippuvaista: noin prosentti uusista autoista hyödyntää vaihtoehtoista käyttövoimaa.

Sähkö on kuitenkin hiljalleen yleistymässä tieliikenteessä. Nyt Suomessa on noin 2 000 sähköautoa. Sähköbussilla voi matkustaa nykyisin Espoossa ja tulevaisuudessa myös Turussa, Tampereella ja Helsingissä. Latauspisteitä koko maassa on noin 630.

Sähköauton etuja ovat päästöttömyys ajossa, alhainen melutaso ja energiankäytön hyvä hyötysuhde. Heikkouksia ovat kallis hinta ja latausverkon puutteet.

Ilman julkista tukea isoa sysäystä kohti sähköistä maantieliikennettä tuskin tulee. Tukea tarvittaneen ainakin latauspisteverkon laajentamiseen: sen pitäisi kattaa ainakin koko päätieverkko, kaikki kaupungit, satamat, rautatieasemat ja lentokentät.

Taloudelliset ohjauskeinot ovat hyvä kannustin. Suomi voisi edistää sähköautojen käyttöä muun muassa päästöttömiä autoja suosivalla verokohtelulla. Kun autokanta uusiutuu, kuluttajia pitäisi kannustaa uuden teknologian käyttöön.

Nyt Suomessa on jumiuduttu biopolttoaineiden edistämiseen. Muut vaihtoehdot ovat jääneet taka-alalle. Sähköautot eivät yksin ratkaise päästöongelmaa, mutta eivät sitä tee biopolttoaineetkaan. Tarvitaan vaihtoehtoja polttomoottoreille.

Liikenne tuottaa noin viidenneksen Suomen kasvihuonekaasupäästöistä ja tieliikenne jopa 90 prosenttia kotimaan liikenteen päästöistä. Tavoitteeksi on asetettava eteneminen kohti nollapäästöjä: se, että tulevaisuudessa Suomessa myytävät autot kulkevat uusiutuvilla polttoaineilla tai sähköllä.