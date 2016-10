Räks. Taas murtui yksi lasikatto.

Ranskalainen 29-vuotias Jennifer Le Nechet voitti loppuviikosta ensimmäisenä naisena Floridan Miamissa järjestetyn Vuoden baarimikko -kisan. Ensimmäinen baarimaija löytyi nyt, kahdeksan kisavuoden jälkeen.

Kisaamassa oli 10 000 drinkkimestaria, joista finaaliin pääsi 56.

Naispioneereja saattaa tulla tänä vuonna lisää. Yhdysvaltojen johtoon voidaan valita ensimmäinen naispresidentti Hillary Clinton. YK:n pääsihteerikisassa vahvoilla on parikin naista: Unescon pääjohtaja Irina Bokova ja uusi suosikki, EU-komissaari Kristalina Georgieva.

Jos Clinton voittaa, kolmen maailman merkittävän talousmahdin johdossa on silloin nainen. Saksan Angela Merkel ja Britannian Theresa May päättävät pitkälti Euroopan suunnan lähivuosina. Ylipäätään Euroopassa on ilahduttavan paljon vallakkaita naisia eri aloilla (HS 27.9.).

Vielä tuntuu olevan matkaa siihen, että toteaisimme vain: ”Paras ehdokas voittakoon.” Puhumme yhä naisjohtajista, emme vain johtajista. Ja korostaen mahtinaisista, vähemmän mahtimiehistä. Naiseudesta on joko hyötyä tai haittaa, mutta neutraalia se ei ole.

Clinton saa toden teolla taistella, että osa äänestäjistä pääsisi yli hänen naiseudestaan. Joillekin naiseus on suurin este Clintonin äänestämiselle.

YK-kisassa naiseudesta saattaa olla hyötyä. Vuonna 2016 valinnassa painotetaan viimein maantieteellisen vaihtelun lisäksi myös sukupuolivaihtelua.

Baarimikkokisassa ratkaisee drinkki, ei haaraväli. Mutta ei siitä haittaakaan ole, että on kisan voittanut ensimmäinen nainen. Ravintolamaailma on edelleen maskuliininen, myös tilastojen valossa.

Naiseutta voi mitata euroissakin. Aikakauslehti Foreign Policy listasi tuoreessa numerossaan puhujapalkkioita. 200 000 dollaria tai sitä enemmän esiintymisestään saavien puhujien joukossa naisten osuus on selvästi pienempi varsinkin talousvaikuttajissa. Listalle pääsevät muuten molemmat Yhdysvaltain presidenttikandidaatit, Clintonkin.

Asiat muuttuvat. Nyt tiedämme, miltä näyttää all male panel eli miehinen seminaaripuhujarivistö. Ainakin Ruotsissa miestutkijalle on jopa kunnia-asia kieltäytyä puhujapaikasta, jos vastineeksi joku nainen pääsee mukaan. Kampanjan nimi on #tackanej.

Aika hieno asia oli myös tuo Le Nechet’n valinta Vuoden baarimaijaksi. Anteeksi, siis Vuoden baarihenkilöksi.